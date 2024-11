En la órbita de tres equipos: Gonzalo Pineda cuenta la verdad sobre su situación en la Liga MX

El antiguo jugador de fútbol y ahora director técnico, Gonzalo Pineda, decidió contar toda la verdad sobre su carrera profesional y detalló que estuvo en la órbita de tres equipos de la Liga MX para tomar el mando de sus plantillas y que incluso recibió ofertas de cada uno de ellos; a pesar de esto no concretó con ninguno debido a que desea es poder dirigir en Europa para extraer la mayor cantidad de conocimientos posibles del viejo continente.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde el exentrenador del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) a inicios de esta temporada reveló que pudo regresar por todo lo alto al balompié azteca pero prefirió buscar nuevos horizontes.

“Sí tuve ya en tres ocasiones tres ofertas formales. La última fue hace muy poco, pero bueno, por diferentes razones no se ha dado. Al principio fue un poco el tema. Mis hijos son adolescentes y ya están muy adentrados en el formato de la escuela de acá y para nosotros esa parte es muy importante, darles un poquito de estabilidad y bueno quien sabe qué pueda pasar en un futuro, pero sí ha habido ofertas gracias a Dios”, expresó.

“Te diría que tengo el objetivo mucho mayor que es ir a Europa. Ese es mi objetivo mayor, pero como digo hay veces que pides deseos y Dios te los cumple y otras veces no, entonces hay que ir con calma. Me quedé muy frustrado que de futbolista no pude jugar en Europa y quiero sacarme esa espinita de entrenador. Ojalá que se pueda dar, pues ese es mi deseo y trabajo para ello”, agregó.

Pensaba retirarse en México

Al mismo tiempo Pineda detalló que su objetivo era poder retirarse como profesional en México. Sin embargo, la lesión que sufrió mientras militaba con el Seattle Sounders terminó afectando estos planes y adelantando la decisión de colgar los botines.

“La verdad es que nunca me imaginé esto de vivir acá en Estados Unidos y trabajar acá, jugar o dirigir… No, yo pensaba retirarme en México, hacer mis cursos de entrenador en México y mira que en un accidente extraordinario que sucedió en mi carrera, que fue una lesión, me permite estar hoy acá y llevar ya 10 años en Estados Unidos y tener la fortuna de vivir esta experiencia, entonces planes la verdad pues no hago”, concluyó.

