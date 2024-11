Lucía Méndez llegó a dudar quién era el padre de su hijo

Lucía Méndez ha rememorado un apasionado romance que tuvo con Luis Miguel, una relación que sorprendió a muchos debido a su diferencia de edad. La actriz y cantante confesó que, al inicio de su romance, pensaba que ‘El Sol de México’ tenía 20 años, cuando en realidad solo contaba con 17. A la fecha de su encuentro, ella ya tenía 30 y fue la también actriz quien recordó cómo se dieron las cosas.

El encuentro ocurrió en una fiesta en un hotel en México, donde la química entre ambos fue inmediata. Lucía, famosa por sus papeles en telenovelas como “Marielena” y “Señora Tentación”, compartió que poco después comenzó una relación con el productor Pedro Torres, quien eventualmente se convertiría en su esposo.

Los rumores y la historia dieron un giro inesperado cuando Lucía quedó embarazada poco después de iniciar su vínculo con Pedro. En ese momento, recordó haber pensado que el bebé podría ser de Luis Miguel, lo que complicó aún más la narrativa de su vida personal. La situación ilustra las complejidades y emociones que pueden surgir en las relaciones, especialmente cuando se involucran figuras públicas como ellos.

Pese a haber iniciado una relación sentimental, eso no fue impedimento para no preocuparse por lo que realmente estaba pasando por su cabeza en ese momento: “En un momento dado sí dije: ¿es de Pedro o es de Mickey? Pero no sé, sentí que era de Pedro y además lo ves”, le mencionó a Isabel Lascurain.

“Yo lo veía como un chavito”, se sinceró sobre la visión que tenía acerca de ‘El Sol de México’ tras la gran diferencia de edad que existe entre ellos. Además, siguió dando detalles de esa experiencia al estar juntos: “Al otro día amanezco con Mickey al lado. Pasa el tiempo y empieza Mickey a buscarme, a conquistarme. Había una química muy padre, había mucha atracción, nos divertíamos muchísimo”.

Méndez detalló que aparentemente ella fue la encargada de haberle puesto fin a dicho romance con el cantante.

