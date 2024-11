Pepe Aguilar y Cazzu se presentarán en el Festival Bésame Mucho 2025

El cantante mexicano Pepe Aguilar y la rapera argentina Cazzu fueron confirmados como parte de los artistas que encabezan el lineup del Festival Bésame Mucho, que tendrá lugar en Austin, Texas, en abril del próximo 2025.

Este 19 de noviembre se anunció el cartel de artistas que se presentará en el Festival Bésame Mucho. Entre los muchos artistas, de diferentes nacionalidades, los nombres de Pepe Aguilar y Cazzu llamaron poderosamente la atención en redes sociales.

Pepe Aguilar y Cazzu se presentarán en el mismo evento. Aunque no coincidirán al mismo tiempo en el escenario, en redes sociales destacaron que Cazzu y Pepe Aguilar estarán en el mismo evento desde que comenzó la polémica que involucra a Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

Artistas que se presentarán en el Festival Bésame Mucho

Además de Cazzu y Pepe Aguilar, otros de los artistas que se presentarán en el Festival Bésame Mucho en abril de 2025 son los siguientes:

Peso Pluma, Carin León, Los Tigres del Norte, Molotov, Enanitos Verdes, Fey, Molotov, Edén Muñoz, Banda El Recodo, Elvis Crespo, Mónica Naranjo, Camila, entre muchos otros.

Polémica entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar

Cazzu ha sido parte de una fuerte polémica durante los últimos meses tras su ruptura con el cantante Christian Nodal, esposo de la cantante Ángela Aguilar y yerno de Pepe Aguilar.

Cazzu desató la controversia recientemente al desmentir públicamente las declaraciones de Ángela Aguilar en las que la mexicana aseguraba que Cazzu estaba al tanto de su relación con Nodal meses antes de que se hiciera público. Recordemos que Nodal anunció su relación con Ángela Aguilar dos semanas después de cortar con Cazzu, lo que desató rumores de infidelidad por parte del cantante.

“Se puso en duda mi integridad como persona, se dijo que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento… se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, por lo cual me siento un poco como en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, expresó.

En medio de toda esta polémica, Pepe Aguilar se ha mantenido al margen y no ha mencionado a Cazzu en ningún momento. De igual forma Cazzu no ha hecho comentarios sobre la familia de Nodal o de Ángela. El patriarca de la familia Aguilar se ha pronunciado sobre el matrimonio de su hija con Nodal, el cual asegura que fue un shock para él ya que no esperaba que su hija se casara con tan solo 20 años, pero respeta el matrimonio de su hija e incluso ha dicho que quiere mucho a su yerno.

