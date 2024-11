Presidente de Venezuela califica de “basura” la canción ‘+57’ de Karol G

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumó a las críticas en contra de la canción ‘+57’ de los cantantes colombianos Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro y Blessed que se estrenó el pasado 7 de noviembre. La canción ha sido señalada en redes sociales y por la revista Rolling Stone de perpetuar la sexualización de menores debido a la frase “mamasita desde los fourteen (14)” que forma parte de la letra de la canción.

En su programa ‘Maduro +’ del 18 de noviembre, Maduro calificó la canción de las estrellas colombianas como “basura” y aseguró que su letra y su video musical envían un mensaje nocivo para la sociedad. Según su opinión, el video musical promueve el consumo de drogas y además sexualiza a la mujer.

“No me meto como Presidente, pero tengo que hablar como abuelo porque me parece una basura esa canción, tanto la letra como el video. Ellos le cambian una parte a la letra que era impasable, ¿y qué dicen del video? Promueve el consumo de drogas, la actitud como perdidos en la droga, que desprecia y sexualiza en aspectos más negativos a la mujer y ese tipo de canciones ahí mismo son cantados por los niños y las niñas”, afirmó Maduro en su programa.

El mandatario pidió a los padres estar atentos al tipo de contenido que escuchan los niños. “Necesitamos vacunar para crearle la inmunidad a nuestros niños, niñas, la juventud y nuestros pueblos ante estas decadentes agresiones que reciben todos los días. Padre, Madre, busquemos el método para que nuestros niños y niñas no sean víctimas de este tipo de deformación”, pidió.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también opinó sobre esta controversial canción y citó el texto de Rolling Stone en el que asegura que ‘+57’ perpetúa la sexualización de menores. El mandatario colombiano se pronunció a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje: “Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

Karol G se disculpa

Tras la ola de críticas que recibió la canción ‘+57’, los artistas que integraron el tema decidieron cambiar de la letra la frase “mamasita desde los fourteen (14)” por “mamasita desde los eightteen (18)”. Además, Karol G publicó un comunicado en el que asegura que la letra de la canción se sacó de contexto y se disculpó con el público.

“Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente… Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió la cantante colombiana.

