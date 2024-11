Bebé y su mamá murieron tras recibir disparos en Connecticut: sospechoso identificado

Una madre de 20 años y su bebé fueron declarados muertos en un hospital en Hartford, después de recibir impactos de bala, informó la policía de la ciudad, quienes durante una conferencia señalaron que ya identificaron al sospechoso, al cual describen como “armado y peligroso”.

El Departamento de Policía de Hartford mantiene una exhaustiva búsqueda de un hombre hispano identificado como Lance “Macho” Morales, de 23 años, quien es señalado como posible responsable de la muerte de un bebé de 4 meses y su joven madre.

Durante una conferencia con los medios locales, el jefe de la policía de Hartford, Kenny A. Howell informó que la madre fue identificada como Jessiah Mercado y el bebé, Messiah Díaz, ambos de Massachusetts. Además, hay una tercera víctima, un hombre de 20 años que tiene heridas que no ponen en riesgo su vida.

“Si ven al sujeto, no se acerquen”

“Este es un día triste para nosotros, para la ciudad de Hartford. Este equipo ha trabajado duro para saber qué pasó y para identificar al sospechoso. Hemos conseguido una orden de arresto para un individuo, al que le voy a pedir al público nos ayude a localizarlo”, expresó el jefe Howell a los medios.

Y añadió: “Si ven al sujeto, no se acerque porque es considerado armado y peligroso, si lo ve llame al 911. El individuo se llama Lance Morales y tiene 23 años”.

El jefe de la policía mostró y compartió la foto de “Macho”, y dijo que la dirección más reciente es en Waterbury. Las autoridades indicaron que fue visto por última vez conduciendo un Infiniti Q70 blanco con la matrícula 3NEB35 de Massachusetts.

“Macho” acusado de múltiples cargos

Lance Morales está acusado de dos cargos de asesinato, también de asesinato con circunstancias especiales, posesión criminal de un arma de fuego, agresión en primer grado e intento criminal de cometer agresión en primer grado. Un juez le fijó una fianza de $3,000,000 de dólares.

“Quiero hablar con Lance ahora mismo”, advirtió Howell. “Lance, no tienes otra opción que entregarte al Departamento de Policía de Hartford por los crímenes horribles que has cometido. Has acabado con la vida de un bebé y su madre. No toleramos eso en esta ciudad” sentenció.

La policía dijo que el accidente sucedió el martes 19 de noviembre alrededor de las 2:00 de la tarde (hora local)en el 300 de New Britain Avenue, entre Hillside Avenue y Zion Street.

El sospechoso disparó desde un vehículo

Describieron que el auto del sospechoso se detuvo junto a otro vehículo y disparó a las dos víctimas antes de huir. Howell compartió que el sospechoso y las víctimas al parecer eran conocidos.

La policía fue enviada al Hospital Hartford, después de que se informó que llegó un vehículo que transportaba a varias personas que habían recibido disparos.

“El motivo, lo que creemos en este momento, es una disputa por un vehículo que comenzó en parte en Hartford y en parte en Waterbury”, subrayó el jefe Howell en la conferencia.

La investigación sobre el tiroteo continúa en curso y la policía pide a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con la policía de Hartford al número (860) 722-TIPS (8477).

