Buscaba un AirBnb para 6 personas, pero recibió una respuesta indecente de la dueña

Un joven que intentaba alquilar una casa a través de la popular plataforma AirBnb, terminó protagonizando una de las historias más comentadas en redes sociales.

Su intento de concretar una reserva dio un giro inesperado cuando recibió una respuesta “hot” de la dueña del inmueble, quien descartó la solicitud con un comentario que dejó a todos sin palabras.

El insólito intercambio fue compartido por un amigo del joven en X (antes Twitter), y rápidamente acumuló miles de interacciones, convirtiéndose en un fenómeno viral.

La conversación en AirBnb que inició todo

La interacción comenzó de manera habitual, con el joven interesado en rentar una casa para un viaje con sus amigos. En su mensaje, explicó que el grupo estaba compuesto por 6 hombres de 33 años que buscaban un lugar para pasar unos días. Aunque la publicación del alojamiento especificaba que se preferían familias, el joven intentó aclarar sus intenciones.

“Buen día Marianela, espero estés muy bien. Estoy buscando una casa en la fecha seleccionada, somos 6 amigos de 33 años. Leo que solo familias, pero somos tranquilos, todos tenemos hijos y hacemos una escapada. Si hace falta alguna garantía, no tengo problema en hacerla”, fue el mensaje textual que él envió a la dueña del AirBnb.

Sin embargo, lo que parecía ser un intercambio cordial rápidamente tomó otro rumbo. La dueña respondió con un mensaje que dejó en shock al solicitante.

“¡Qué lindo viaje de trampa que van a hacer! Me imagino lo tranquilos que deben ser… Qué linda fiesta me haría con los 6. Por el tema de la fecha, la casa ya no está disponible”, fue la respuesta que el joven recibió.

Muchos en redes sociales, criticaron el mensaje que la dueña del AirBnb le envió al joven que quería alquilar su propiedad. (Foto: Patrick Semansky/AP)

Tras recibir la respuesta, el joven decidió compartir la conversación en su grupo de amigos, quienes no tardaron en reírse de la situación. Uno de ellos, usuario de X bajo el nombre de @MathiasChu, publicó la captura del chat con el comentario: “Un amigo estaba en Airbnb buscando casa y no se entiende bien cómo terminó siendo OnlyFans”.

El tuit se volvió un fenómeno en la red social, alcanzando en poco tiempo 887,000 reproducciones y más de 23,000 “me gusta”.

El humor detrás de la respuesta y la publicación generó una oleada de comentarios que iban desde risas hasta críticas. Algunos usuarios elogiaron la actitud desinhibida de la dueña.

“Qué reina, le contestó fumando un habano y tomando un whisky seguro”, escribió un usuario. “No puede ser que diga eso y después que la casa no esté disponible”, comentó otro, ironizando sobre la situación. Otros bromearon con que “Marianela busca negocio en todos lados” y “La banco”, mientras algunos se preguntaban si realmente había necesidad de un comentario tan fuera de lugar.

Por otro lado, algunos usuarios cuestionaron la profesionalidad de la dueña al enviar un mensaje de ese tipo, señalando que era inapropiado, considerando que se trataba de una interacción formal para un alquiler.

Aunque la búsqueda de alojamiento no tuvo el final esperado para el joven y sus amigos, la anécdota quedará como un recuerdo inolvidable de cómo un simple intento de alquilar una casa puede desencadenar un episodio insólito.

