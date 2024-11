“Gracias a Dios sigo vivo”: hombre muere tras balear a policía y peatón en Queens, Nueva York

Gary Werthy, sospechoso de dos robos y ex presidiario, murió en un enfrentamiento con NYPD que dejó además heridos a un policía y un transeúnte ayer en Queens.

Funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York informaron que el incidente comenzó a las 5:35 p.m. cuando se informó de un robo en “Village Market Grocery”, una tienda ubicada en 164-01 Hillside Ave. en el vecindario Jamaica.

Según la policía Werthy, de 57 años, exigió dinero, amenazó a los trabajadores y clientes y disparó un tiro con un revólver negro. Después huyó.

A las 6:24 p.m., mientras los oficiales buscaban al sospechoso, un testigo les advirtió que un hombre había robado otra tienda de tabaco. Según el empleado Abdulla Abdulla, estaba cerrando el negocio cuando un cliente entró pidiendo un paquete de cigarrillos.

El empleado volvió a abrir la puerta para el hombre, quien sacó una pistola y exigió dinero en efectivo y los cigarrillos. El empleado Abdulla obedeció, pero el sospechoso disparó una bala dentro de la tienda antes de huir.

“Gracias a Dios sigo vivo”, dijo Abdulla a ABC News. “Eso es lo que estoy pensando. No me importa el dinero, sólo me alegro de estar vivo. Gracias a Dios”.

Los agentes vieron al sospechoso y le ordenaron que se detuviera, pero huyó de los agentes, sacó su arma ilegal y abrió fuego, alcanzando a uno de los policías en el muslo. El oficial respondió e hirió a Werthy en la cara, matándolo. Durante el tiroteo, un transeúnte de 26 años también fue alcanzado, pero no está claro de dónde provino ese disparo.

El alcalde Eric Adams, ex NYPD, visitó al oficial y al transeúnte en el hospital anoche. Los funcionarios dijeron que Werthy tenía 17 arrestos previos, incluidos homicidio, robo, allanamiento y posesión de narcóticos.

La policía dijo que fue arrestado siete veces desde 2021, la última vez hacía seis días. El alcalde Adams dijo: “Cuando le disparan a un oficial de policía, hay que preguntarse: ¿qué estaba haciendo este tipo todavía en la calle?”

El caso queda bajo investigación de la Fiscalía General de Nueva York, como sucede cuando alguien muere durante un operativo o bajo custodia policial.