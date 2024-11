Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 21 al 27 de noviembre

Música latina en el Atrium

Con un repertorio de música latina desde los años 60 hasta éxitos actuales, el uruguayo Sebastián Natal & The Orchestra presenta un recorrido musical a través de los tiempos, ofreciendo un sonido actualizado conservando la esencia de las grandes orquestas. Nominado en múltiples ocasiones al Grammy, su brillante navegación por múltiples géneros musicales, incluidos candombe, salsa, samba, tango, música afroperuana, timba cubana, jazz latino, folclore argentino y son cubano, es una experiencia que no debe perderse este viernes 22 de noviembre a las 7:30 pm, en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Gratis. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Chino y Nacho en el Madison Square Garden

La gira de Chino y Nacho llega a Nueva York este viernes 22 de noviembre. Después de varios años de carreras en solitario, los reconocidos artistas venezolanos se han reunido para revivir el exitoso dúo que los lanzó al estrellato. Con el reciente lanzamiento de su álbum “Eternos”, los cantantes se embarcaron en el “Eternos Tour 2024’’, que hará una parada en The Theater del Madison Square Garden para ofrecer a sus seguidores clásicos como “Niña Bonita” y “Andas en mi Cabeza”, así como sus nuevos temas. A las 8:00 pm. Boletos en: ticketmaster.com.

Entrega de los premios Borimix 2024

Este viernes 22 de noviembre, el Teatro SEA, Teatro LATEA y el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez invitan a celebrar la cultura puertorriqueña durante la Ceremonia de Premios Borimix 2024 que se llevará a cabo en el CENTRO (Centro de Estudios Puertorriqueños de CUNY) en la Escuela de Justicia Social Silberman (2180 3rd Avenue). Este año honrarán a figuras notables de la diáspora puertorriqueña y la comunidad artística latina, entre ellas: Máximo Colón, Didi Romero, Eddie Noel, Sully Díaz, Steven Meléndez, Sonia Manzano, Charles Rice, Willie Perdomo, Giannina Braschi, Arlene Dávila, Yasmin. Ramírez, Rhina Valentín, Gabriel Diego Hernández, Jeannie Sol y Andrés Chulisi Rodríguez. A las 6:30 pm. Para obtener más información y actualizaciones sobre BORIMIX 2024, visite: borimix.com

Vuelven las luces al Jardín Botánico de Brooklyn

Lightscape, el sendero iluminado nocturno del Jardín Botánico de Brooklyn, regresa a partir de este viernes 22 de noviembre hasta el 5 de enero. Ahora en su cuarto año, el Lightscape se ha reinventado con instalaciones de iluminación completamente nuevas junto con los favoritos, menús ampliados de comidas y bebidas (incluido un menú para cenar con especialidades de invierno en Yellow Magnolia Café y un área de bar ampliada en Palm House ) y una lista de reproducción única seleccionada específicamente para el jardín. Los boletos para adultos y niños se pueden comprar en bbg.org/lightscape. Los niños menores de 2 años entran gratis.

Exhibición de casa de muñecas en el MCNY

El Museum of the City of New York (MCNY) celebrará la inauguración de una nueva exposición, “The Stettheimer Dollhouse in a New Light”, este viernes 22 de noviembre. La exposición celebra el regreso de la querida casa de muñecas Stettheimer a sus galerías después de un extenso proyecto de conservación. Fabricada a mano durante casi dos décadas por Carrie Stettheimer, la casa captura la elegancia y vitalidad de NYC posterior a la Primera Guerra Mundial. Mientras la ciudad prosperaba como centro cultural de arte, teatro, literatura y moda, este extraordinario mundo en miniatura refleja las elegantes vidas de las hermanas Stettheimer (Carrie, Ettie y Florine), que fueron figuras clave del arte de Nueva York de principios del siglo XX. comunidad. En el 1220 Fifth Ave en la 103rd st. Para más información, visite:https://www.mcny.org.

Guillermina Grinbaum muestra su “Hilo de voz”

La artista argentina Guillermina Grinbaum presenta su nueva exhibición de arte “Hilo de voz – Edición #3”, este viernes 22 de noviembre en el Consulado de Argentina, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual aborda el tema de la violencia de género haciendo foco en la trata de personas. Con diversos materiales y técnicas artísticas, desde la pintura y la escultura en cerámica, hasta los textiles y las instalaciones interactivas, la artista opera de un modo sensible y poético, dando voz a un tema que suele estar oculto y silenciado. Con un lenguaje visual que facilita el acercamiento a este flagelo, la muestra busca visibilizar la problemática, sensibilizando e interpelando al espectador. Hasta el 27 de diciembre en el Consulado de Argentina en Nueva York, ubicado en el 12 West de la calle 56 en Manhattan. Para más información, visite https://guillerminagrinbaum.com

“Magic of Lights” regresa a Long Island

Magic of Lights, un festival de luces navideñas, regresa con una serie deslumbrante, centelleante y titilante de exhibiciones de luces mágicas en una experiencia de 2.5 millas, en el Parque Estatal Jones Beach de Long Island y en el Centro de Artes PNC Bank de Holmdel, a partir de este viernes 22 de noviembre hasta el 4 de enero. Dentro de la comodidad de su propio vehículo, los asistentes disfrutarán de Winter Wonderland, 12 Days of Christmas, Toyland y Reindeer Road, entre otras atracciones. El Toyota Holiday Village, que permite a los huéspedes caminar por una zona mágica fuera del automóvil con fotos de Santa, refrigerios y otras actividades navideñas, también regresará a ambos lugares. Este año también se introducirá una nueva función de realidad aumentada para hacer que la experiencia mágica sea aún más interactiva. Magic of Lights está abierto todos los días. Para fechas, horarios y disponibilidad de boletos, visite magicoflights.com.

Edgar Núñez en el United Palace

Edgardo Núñez está listo para deslumbrar al público neoyorquino en el icónico United Palace este sábado 23 de noviembre . Con su estilo único y auténtico, Nuñez ha conquistado corazones y se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de cantautores del género regional mexicano.Sus temas tienen más de diez millones de escuchas mensuales en Spotify y sus videos musicales tienen más de 885 millones de reproducciones en YouTube. Núñez también triunfa como compositor: ha escrito temas para Peso Pluma, Fuerza Regida y Eslabón Armado, entre otras figuras. Recientemente lanzó el tema “La Número 20” y un dueto con el cantante colombiano Pipe Bueno, “Mírame (feat. Blessed) (Remix)”. Los tickets están disponibles a través de ticketmaster.com y boletosexpress.com.

El Nutcracker Rouge de Company XIV

El Nutcracker Rouge de Company XIV regresa con su gran majestuosidad al Théâtre XIV de Brooklyn. El clásico hedonista de las fiestas, que celebra su aniversario número 15, es una mezcla lujosa y provocativa de circo, ballet, música y burlesque, con una gran calidad que lo hará pasar una noche inolvidable en Nueva York. Desde sus inicios en 2010 en un almacén de Gowanus, el Nutcracker Rouge ha cautivado a la audiencia en la ciudad por su creatividad, originalidad y calidad en la decoración del lugar, el elenco, las acrobacias, los bailes, todo es absolutamente impresionante. La presentación limitada contará con sólo 65 funciones durante doce semanas, incluyendo espectáculos el Día de Acción de Gracias y la Nochebuena, hasta el 1 de febrero de 2025. El Théâtre XIV está ubicado en el 383 Troutman St. Brooklyn, NY 11237. Más información: https://companyxiv.com.

“Luna Luna”, un parque artístico en The Shed

Luna Luna: Forgotten Fantasy, el primer parque de atracciones artísticas del mundo, acaba de abrir por tiempo limitado en The Shed ( 545 W 30th St). Este colorido y extravagante parque de diversiones, con atracciones creadas por algunos de los artistas más celebrados e innovadores del siglo XX, incluye una rueda de la fortuna de Jean-Michel Basquiat, un carrusel de Keith Haring, una ola voladora de Kenny Scharf, una capilla de bodas de André Heller, pabellones inmersivos de David Hockney, Salvador Dalí y Roy Lichtenstein, junto con otras piezas de Arik Brauer, Sonia Delaunay, Monika Gil’sing y más. La edición de Nueva York incluye las atracciones originales, nuevas comisiones, elementos teatrales y performances. Estará disponible hasta el 5 de enero. Para más información, visite: www.lunaluna.com.

Exposición sobre Madinat al-Zahra en NYU

El Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo (ISAW) de la Universidad de Nueva York acaba de inaugurar “Madinat al-Zahra: La radiante capital de la España islámica, una exposición centrada en el califato Omeya que gobernó España en el siglo X d. C. y su ciudad-palacio de Madinat al-Zahra. La exhibición, disponible hasta el 2 de marzo de 2025, cuenta con más de 155 objetos que demuestran el poder y el impacto de la dinastía Omeya. Las influencias multiculturales son evidentes en los artefactos seleccionados para la nueva exposición de ISAW, la primera en los EE. UU. que muestra el esplendor de Madinat al-Zahra. Su enfoque principal es la historia del lugar, desde su construcción hasta su abandono, y ofrece una amplia selección de capitales, bases, y otros elementos arquitectónicos para contemplar. En el Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo (15 E. 84th Street). La entrada a la exposición es gratuita y abierta al público. Se ofrecen visitas guiadas gratuitas los viernes a las 6 p.m. y los sábados a las 11 a.m. Más información en: https://isaw.nyu.edu/

En Broadway: Maybe Happy Ending

Creativa, divertida, moderna, ingeniosa, original?.los adjetivos con los que han descrito la obra “Maybe Happy Ending” son todos muy acertados. La historia cuenta cómo, dentro de un apartamento de una sola habitación en las afueras de Seúl, Oliver (Darren Criss) lleva una vida tranquila y feliz escuchando discos de jazz y cuidando su planta favorita. Pero, ¿qué más puede hacer un HelperBot 3, un robot que hace tiempo fue retirado y considerado obsoleto? Cuando su vecina, la HelperBot Claire (Shen), le pide prestado su cargador, lo que comienza como un encuentro incómodo se convierte en una amistad única, una sorprendente aventura y, tal vez, incluso… ¿amor? Ganador del Premio Richard Rodgers, el musical es dirigido por el ganador del premio Tony Michael Arden con el diseño escénico de Dane Laffrey (A Christmas Carol) y libro, música y letras del aclamado dúo internacional Will Aronson y Hue Park. En el Belasco Theatre (111 West 44th Street). Para más información, visite: www.maybehappyending.com.

El pollo de Tender Crush llega a Soho

Tender Crush, la última aventura culinaria de los creadores de Black Tap Craft Burgers & Beer y su chef ejecutivo Stephen Parker, abrió en Soho para ofrecer pollo frito con sabores atrevidos y un toque creativo. Disponibles de dos maneras, fritos con textura crujiente o marinado y terminado a la parrilla, ambos estilos de estos “chicken tenders” se pueden disfrutar solos o con una multitud de salsas caseras, como Buttermilk Dill, Sweet Chili Pop, Lime Honey Mustard y otros ocho sabores originales. Sus aliños están inspirados en los condados de Nueva York, como Harlem Hot, Thai Queens, Jackson Heights Heat, por nombrar algunos. También ofrecen sándwiches de pollo con nombres como el Verrazano con Staten Island Crunch y Old School NY Crush; así como papas fritas y bebidas especiales. Está ubicado en el 529 Broome Street. Para más información, visite:https://www.tender-crush.com/nyc.

Una fiesta de trufas en Eataly Downtown

Si es amante de las trufas, sea parte de la “Truffle Festa” de Eataly, donde los ricos y terrosos sabores de este hongo ocupan un lugar central junto con exquisitos maridajes de comida y vino. A lo largo de la noche, disfrute de demostraciones interactivas, DJ en vivo y la oportunidad de socializar con otros entusiastas de la comida. Ya sea usted un conocedor de trufas o un recién llegado curioso, este evento promete ser una celebración del gusto y la tradición. La oferta culinaria estará acompañada de una selección exclusiva de excelentes vinos y un experto guiará a través de los maridajes, brindando información sobre los matices de cada vino y cómo complementan los platos. Viernes 22 de noviembre de 6:00 a 8:00 pm en Eataly NYC Downtown (101 Liberty Street). Boletos: https://www.eventbrite.com/e/truffle-festa-tickets-1063389609949

