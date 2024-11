Bobby Pulido anuncia gira de despedida para convertirse en político

Después casi tres décadas de carrera, el cantante Bobby Pulido sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de los escenarios musicales debido a que planea contender en 2026 por un cargo político en su natal Texas.

Entre lágrimas y un nudo en la garganta, el intérprete de los éxitos como “Desvelado”, “Le Pediré”, “La Rosa” y “Enséñame”, hizo el anuncio desde el lugar que lo vio nacer, Edinburg, Texas, acompañado de su padre, el también cantante Roberto Pulido, su actual pareja Mariana, y su ex esposa Elisa.

Pulido, quien ha sido una figura de la música grupera, comentó que su decisión está motivada por el deseo de aportar a su comunidad y hacer una diferencia en la vida de las personas. Aunque no detalló aún el cargo que buscará en el mundo político, destacó que está comprometido con servir a su gente y contribuir al bienestar de su país.

“El próximo año celebraré 30 años en la industria de la música, y siendo honesto, estoy disfrutando del mayor éxito que he tenido, pero como dice el dicho, todo lo bueno tiene que llegar a su fin“, aseguró Bobby.

“Hoy estoy anunciando mi gira de despedida para el próximo año. No es una decisión que haya tomado a la ligera. La he pensado mucho, siento que mi vida ha cerrado un círculo completo. Siempre me intrigó la idea del servicio público y estudié Ciencias Políticas porque era una pasión para mí. En 2026 estaré postulándome para un cargo político en un intento por cumplir un sueño de toda mi vida: servir a mi gente. Por ahora, no revelaré para qué cargo me postularé, lo haré en su debido momento“, agregó.

Durante la conferencia de prensa, Pulido provechó para agradecer el apoyo incondicional de toda su familia, de su público, medios de comunicación y mánagers. Mientras leía el mensaje, Bobby no pudo evitar emocionarse y llorar.

“Mi trayectoria musical ha sido una montaña rusa, con altos y bajos, y a pesar de todo, ustedes se mantuvieron fielmente en esa montaña rusa. Eventualmente no estaré presente para que me vean en un espectáculo, pero mi música estará presente en sus fiestas“, compartió.

“Es un día amargo y dulce. Estoy cerrando un capítulo de mi vida y abriendo otro, pero sé en mi corazón que es lo correcto. Lo más importante es que me siento muy bendecido por seguir teniendo a mis padres y despedirme con mi héroe, Roberto Pulido”.

Después de cosechar innumerables éxitos, el cantante agregó que es tiempo de “darle vuelta a la página” y perseguir otro sueño. Realizará una gira de despedida en 2025 que tituló ‘Por la Puerta Grande’ y ya prepara un disco con sus hits junto a importantes invitados.

“Quiero hacer algo que en la vida siempre me ha apasionado, que es servir, todo lo que es la política. No me quiero ir de este mundo sin intentarlo, no sé cómo me vaya a ir, claro que cualquier puesto es un riesgo, puedo perder. A final de cuentas, siento que perder realmente es no intentarlo y yo no me voy a permitir eso. Voy a echarle muchas ganas, y si no gano, no es el fin del mundo”, afirmó.

A lo largo de su carrera, Bobby Pulido ha sido uno de los artistas más queridos de la música tejana y regional mexicana, logrando posicionarse como un ícono del género y ganándose el cariño de millones de fans.

El anuncio ha causado una mezcla de sorpresa y apoyo entre sus seguidores, quienes expresaron su admiración por su trayectoria y le desearon éxito en su nueva etapa.

