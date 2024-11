Christian Nodal entrará al mundo de la moda con su línea de ropa

El cantante Christian Nodal se encuentra muy feliz por el éxito que su gira ‘Pa’l Cora Tour’ ha tenido y revela que ha recibido muchos comentarios positivos sobre su vestuario, por lo que está contemplado entrar al mundo de la moda para expandir su horizonte artístico.

Durante una entrevista que el sonorense realizó para Billboard, señaló que los atuendos que usa en sus presentaciones le han servido de inspiración para crear nuevas prendas y poder lanzar una línea de ropa en un futuro no muy lejano.

Aunque de momento el proyecto no esté concretado completamente, el intérprete reveló que ya se encuentra probando algunas ideas en sí mismo con el fin de garantizar que las prendas sean de la mejor calidad.

La línea de ropa, aún en fase de desarrollo, promete reflejar la esencia del cantante: autenticidad, elegancia y un toque rebelde.

“Estamos trabajando con mi amigo Sam. Son los diseños que estamos mandando a hacer, son únicos, estoy probando porque me encantaría en un futuro hacer una marca de ropa y qué mejor que probar en uno mismo. Estamos viendo telas, texturas, pieles y demás”, aseguró.

Esta nueva aventura no es solo un capricho, sino una manifestación del estilo personal de Nodal, quien ha sido reconocido por esa singular forma de vestir que fusiona elementos tradicionales mexicanos con toques modernos y urbanos.

“La verdad es que me siento muy cómodo. Me encanta jugar entre lo vaquero, lo mariachi, lo ranchero y todo. Antes estos trajes eran muy clásicos, pero con el paso del tiempo dejaron de usarse. Con estos diseños me siento como si trajera un traje de superhéroe”, agregó.

En el caso de Christian Nodal, su popularidad y su conexión con el público, son factores clave que podrían garantizar el éxito de su proyecto.

Aunque el intérprete de “Adiós Amor” señaló que no se atrevería a mencionar una fecha exacta para el lanzamiento de este nuevo proyecto ni mencionó si involucrará a su esposa Ángela Aguilar, dijo que confía en que esta nueva faceta será un éxito más en su vida.

