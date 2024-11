Gago “se comportó de una manera poco ética” en su salida de Chivas, según “Chicharito” Hernández

Javier “Chicharito” Hernández expresó su descontento con la salida de Fernando Gago de Chivas, calificándola como “poco ética” y criticando la falta de transparencia del entrenador argentino. Según Hernández, el equipo disputó un Clásico Tapatío sin ser informado de la situación, lo que afectó su rendimiento.

“No evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética, lo llamamos nosotros, esa es la realidad, no es ni queja, no es ni mi opinión, es realidad, porque a nosotros salimos a jugar en un Clásico Tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos había hablado por la verdad… son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable eso lo que hace un líder”, declaró el delantero a Chivas TV.

Chicharito subrayó la importancia de vestir la camiseta del Guadalajara y destacó el apoyo al actual entrenador, Arturo Ortega. Expresó que el compromiso con Chivas va más allá de una obligación laboral; es un privilegio que requiere dedicación y esfuerzo.

“Esto lo hacemos por Chivas, estemos los que estemos y los más importantes es el grupo, son los jugadores que tenemos que cerrar filas y teníamos que partirnos la madre como dé lugar y también darle toda la confianza a nuestro entrenador a Arturo… que queremos hacer esto por el amor a Chivas no no nada más por la obligación de tener un trabajo, sino por el privilegio de por tener esa a esta institución”, apuntó Hernández

El delantero también resaltó la capacidad de Chivas para estar en la Liguilla, a pesar de las numerosas adversidades enfrentadas durante la temporada, incluyendo la salida de su director deportivo y entrenador, así como casi 15 lesiones musculares en menos de seis meses. Chicharito considera que estas dificultades han sido superadas gracias a la unidad y el esfuerzo del equipo.

