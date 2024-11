Hugo Sánchez lanza dura crítica contra directivos del fútbol mexicano

El histórico goleador mexicano, Hugo Sánchez, realizó una fuerte crítica contra la situación que está atravesando el fútbol mexicano actualmente en todas sus facetas debido a los malos manejos que existen por parte de los directivos de los clubes que conforman la Liga MX; sostuvo que esto solo ha perjudicado el deporte y se está reflejando en el torneo local y en las convocatorias de la selección mexicana.

Sánchez detalló que es realmente importante poder cambiar el sistema que se maneja actualmente dentro del fútbol mexicano y permitirle a las personas que realmente conocen del mismo y que han jugado poder trabajar en mejorar los procesos deportivos para así poder minimizar los problemas; a pesar de esto detalló que no busca dejar fuera a los directivos actuales, sino fortalecer sus proyectos en muchos sectores que siguen con errores.

“Estamos en un momento difícil, son malas decisiones que han tomado los dirigentes, no todos son malos, hay unos buenos, pero tristemente estamos así con esas malas decisiones de no llevar la liga y la selección en cuanto a la cantidad de extranjeros y hay muchísimas dudas, pero debería haber una corrección absoluta porque no están gente del deporte y el futbol en la toma de decisiones, está otra gente que no es del futbol, no quiero menospreciar a Ivar Sisniega pero no fue ni futbolista ni entrenador… políticos que estén tomando decisiones, no es conveniente, es una Asociación civil y pueden hacer lo que se les ‘inche’ la gana”, expresó.

Estas declaraciones las realizó durante un contacto con diversos medios de comunicación, donde consideró que a pesar de estar en un momento difícil todavía el fútbol mexicano puede surgir y esto le serviría a México para poder ser mucho más competitivos en torneos internacionales como en la Conmebol y en el Mundial de Fútbol de la FIFA, torneo en el que quedaron en la fase de grupos durante la edición de Qatar 2022.

“Sé que se puede, pero si es por méritos, el futbol mexicano ha descendido mucho, recuerdo que cuando estaba de director técnico llegamos a estar en la Copa América en tercer lugar, era lógico que la final la jugaran Brasil y Argentina pero por el tercer lugar jugamos contra Uruguay y le ganamos… ese lugar es el que le corresponde a México y ahora no estamos ni en los primeros diez”, detalló Sánchez en sus declaraciones.

“Es triste que unos nos encargamos de hacer una imagen positiva para el deporte mexicano y el país, de hacer buenas cosas, actitudes, comportamientos y luego otros se encargan para hundir el prestigio de los mexicanos. Se siente una impotencia tremenda. No tuve el respaldo que un mexicano esperaría. Estamos en momentos difíciles”, concluyó.

