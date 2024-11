LeBron James anuncia que abandona las redes sociales por la creciente negatividad

LeBron James sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram y X al anunciar que se tomará un descanso por tiempo indefinido de las redes sociales: “Me despido de todos ustedes! Me voy de las redes por el momento. ¡Cuídense!”, fue el escueto y contundente posteo de la estrella de la NBA y Los Angeles Lakers.

El jugador de los Lakers prefiere centrarse en sus últimos años de baloncesto antes que en distracciones como la de interaccionar con aficionados.

Para explicar este sentimiento James, de 39 años, recurrió a un mensaje del empresario Rich Kleiman, mano derecha en negocios y representación de la también superestrella Kevin Durant. “Con tanto odio y negatividad en el mundo de hoy, me confunde por qué algunos de los medios de comunicación a nivel nacional todavía creen que la mejor manera de cubrir deportes es hacerlo desde el lado negativo. Todos podemos estar de acuerdo en que el deporte es la última parcela de la sociedad que pone al mundo, globalmente, de acuerdo en algo, que les junta. ¿Por qué no puede ser la cobertura así? Sólo destaca el ‘clickbait’. Cuando la plataforma es tan grande, tú puedes hacer el cambio y dejar que por ahí escapemos de la negatividad en la vida real. Para mí es como si me quedara sin aire”, decía el texto.

Hoy en día, la leyenda de los Los Angeles Lakers tiene 159 millones de followers en Instagram y casi 53 millones en X, antes Twitter, casi triplicando a Stephen Curry, la otra gran estrella de la NBA en las últimas dos décadas.

LeBron James se encuentra en su vigesimosegunda temporada en la mejor liga del mundo, donde ha pasado por Heat y Cavaliers en dos etapas distintas antes de llegar a los Lakers. Ha ganado cuatro campeonatos y se alza como el máximo anotador de la historia de esta competición.

James, ganador de cuatro anillos y máximo anotador histórico de la NBA, ya se había alejado con anterioridad de las redes sociales para enfocarse en la competición.

En esta ocasión, sin embargo, el alero acababa de expresar su molestia por críticas de algunos internautas tras la victoria del martes de los Lakers ante el Jazz de Utah (124-118).

Alabando la actuación del novato Dalton Knecht, que se destapó anotando 37 puntos, James aseguró que conocía su talento desde hace tiempo al seguir su carrera en la universidad de Tennessee.

“Todo el mundo en Internet me llama mentiroso todo el tiempo”, afirmó LeBron. “Dicen que miento sobre todo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Lo he estado diciendo, lo seguí. Vi mucho a Tennessee”.

LeBron, como de costumbre, ha estado en el foco de los aficionados y los medios en esta temporada, aunque quizás más que en tiempos recientes, gracias al debut de su hijo Bronny en la máxima categoría hace algunas semanas.

