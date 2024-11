Matt Gaetz declina a la nominación de Trump para ser fiscal

El excongresista republicano Matt Gaetz anunció el jueves su decisión de retirar su nombre de la lista de candidatos para ocupar el cargo de fiscal general en la administración del presidente electo Donald Trump, en medio de acusaciones de presunta conducta sexual inapropiada.

De acuerdo con cercanas a Gaetz en declaraciones a ABC News, el ex representante le comunicó personalmente su decisión al presidente electo Donald Trump este mismo jueves.

De manera oficial, se conoció a través de un mensaje publicado en la cuenta de X de Gaetz su renuncia, y apuntó que, aunque recibió un fuerte apoyo, su nominación se estaba convirtiendo en una distracción innecesaria durante un momento crucial para la transición.

“Ayer tuve excelentes reuniones con senadores”, escribió Gaetz en una publicación en X. “Aprecio sus comentarios reflexivos y el increíble apoyo de tantos. Si bien el impulso fue fuerte, está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la transición Trump/Vance”.

Gaetz también subrayó que no hay tiempo que perder en disputas prolongadas dentro de Washington D,C., y enfatizó que es fundamental que el Departamento de Justicia esté completamente operativo desde el primer día”.

Se mantiene en apoyo hacia Trump

A pesar de su renuncia a la candidatura, Gaetz dejó claro su respaldo al presidente electo Trump y su deseo de contribuir al éxito de su administración.

“Sigo plenamente comprometido a lograr que Donald J. Trump sea el presidente más exitoso de la historia”, acotó el ex representante. “Siempre me sentiré honrado de que el presidente Trump me haya nominado para dirigir el Departamento de Justicia y estoy seguro de que salvará a Estados Unidos”.

Las fuentes añadieron a ABC News que en los últimos días quedó claro para el equipo de Trump que Gaetz no tendría los suficientes votos para una confirmación en el Senado.

El nombre de Gaetz ha estado en tela de juicio debido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada que ha recibido, así como señalamientos de haber tenido relaciones sexuales con menores, las cuales ha negado.

Sigue leyendo:

– La NFL permite el “baile de Donald Trump” como celebración

– Gaetz pagó más de $10,000 a dos mujeres por sexo, según investigación del Comité de Ética

– Trump celebra el fallo contra el hispano hallado culpable de asesinar a Laken Riley