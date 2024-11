Muere estadounidense por intoxicación alcohólica mientras vacacionaba en Laos

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que un turista estadounidense falleció en la ciudad de Vang Vieng, por consumir alcohol que estaba adulterado. Además, una turista australiana y dos daneses perdieron la vida de la misma forma, confirmó el primer ministro de cada país. Con ellos asciende a 4 el número de muertos bajo las mismas circunstancias.

Las autoridades no dieron más información sobre el turista que falleció que se encontraba de vacaciones en Laos, ya que dijeron a la agencia The Associated Press (AP) que preferían mantener el accidente en privado por respeto a sus familiares.

Pero, el primer ministro de Australia, confirmó a la misma agencia de información que Bianca Jones, de 19 años, había muerto tras ser evacuada de Laos para recibir tratamiento en un hospital de Tailandia, mientras que su amiga, también de 19 años, sigue hospitalizada.

“El peor temor de todo padre”

“Este es el peor temor de todo padre y una pesadilla que nadie debería tener que soportar”, dijo el primer ministro, y agregó que “también aprovechamos este momento para decir que estamos pensando en la amiga de Bianca, Holly Bowles, que está luchando por su vida”.

Según las primeras investigaciones, las dos jóvenes australianas enfermaron el pasado 13 de noviembre después de una fiesta en un bar de Vang Vieng.

Se cree que consumieron bebidas contaminadas con metanol, que a veces se utiliza como alcohol en cócteles, en bares de mala reputación y puede causar intoxicaciones graves o la muerte.

Esto mismo sucedió con el turista estadounidense, quien después de una noche de fiesta, tomó estas bebidas contaminadas y los servicios médicos no pudieron ayudarlo.

Dos turistas daneses también murieron

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca indicó que dos de sus ciudadanos habían muerto en Laos, sin confirmar si se debió a las mismas circunstancias.

A ellos, se suman otro turista de Nueva Zelanda, quien también se encuentra grave en Laos y podría ser víctima de una intoxicación por metanol, informaron las autoridades.

“Hemos actualizado nuestra alerta de viaje a Laos para señalar que se han producido varios casos de presunta intoxicación por metanol tras consumir bebidas alcohólicas”, dijo a AP el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda.

Las autoridades de estos países le recomiendan a los viajeros que tengan planes de ir a Laos o ya se encuentren en el país asiático, que tengan cuidado con el consumo de bebidas alcohólicas, ya que podrían estar alteradas, sobre todo hacen énfasis en los cocteles.

