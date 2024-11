Bárbara de Regil se defendió sobre su video viral en un avión

Bárbara de Regi ha hecho de su rutina de ejercicios una prioridad en su vida, lo que se refleja constantemente en sus redes sociales. Su compromiso con un estilo de vida saludable es evidente, y no escatima en esfuerzos ni momentos para mantenerse activa. Un ejemplo reciente de esto fue un video que publicó en Instagram, donde se la veía trotando por el pasillo de un avión durante un vuelo, junto con imágenes de ella haciendo sentadillas vestida con pijama y una máscara de ojos.

La publicación rápidamente se volvió viral, generando reacciones mixtas entre los usuarios de internet. Mientras algunos admiraron su dedicación y fuerza de voluntad, otros consideraron su comportamiento como inapropiado e incluso obsesivo. Este hecho revela un debate más amplio sobre la percepción del ejercicio y la salud en la sociedad contemporánea, donde es común que se critique a quienes buscan mantener un estilo de vida activo, especialmente en situaciones inesperadas como un vuelo.

Frente a la controversia, Bárbara no dudó en defender su elección, explicando que su decisión de ejercitarse durante el vuelo era una forma de mantenerse fiel a su rutina y cuidar su salud sin importar las circunstancias. A pesar de las críticas, continuó compartiendo contenido en sus redes sociales, incluyendo la promoción de la segunda temporada de su serie “Lola” y detalles sobre su decoración navideña, demostrando que estaba dispuesta a sobreponerse a la polémica.

“A los medios que están criticando esta acción hice eso por traumada del ejercicio. Estuve 38 horas sentada en un vuelo… Esos movimientos que ven son para evitar trombosis sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo. PD: soy la única que no soporta esa vocecita como de chismecito del baras?”, fue el mensaje que colgó en sus historias de la red social de la camarita.

El caso de Regil pone de manifiesto la lucha constante entre el deseo de mantener un cuerpo saludable y la percepción que la sociedad tiene de dichos esfuerzos. Mientras algunos ven en estas actitudes un exceso, otros las celebran como un ejemplo de disciplina y compromiso. Sin duda, la figura pública de Bárbara seguirá generando conversaciones sobre la salud y el bienestar en el ámbito digital.

