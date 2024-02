Bárbara de Regil revoluciona Instagram con una rutina de ejercicios que algunos tildaron de vulgar

La actriz mexicana Bárbara de Regil ha causado controversia por un video que publicó en su cuenta en Instagram en el que se le veía haciendo una rutina de ejercicios para tonificar los glúteos.

En la grabación, la protagonista de exitosas telenovelas se veía entrenando intensamente en el gimnasio para definir aún más esta parte de su cuerpo.

La artista lució en una actitud relajada mientras mostraba a sus seguidores cuáles eran los ejercicios que tenían que hacer para lograr mejorar la imagen de esta parte del cuerpo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Bárbara de Regil usó un short ajustado, color nude, por lo que muchos pensaron que no llevaba nada.

La rutina de ejercicios viral de Bárbara de Regil

Este outfit deportivo causó cientos de comentarios en la publicación que hizo en su cuenta oficial en Instagram. Algunos de los mensajes fueron: “La rutina está excelente, pero para la próxima habrá que ser más cuidadosa con la ropa y las tomas, hay una que solo le gusta ver al ginecólogo, fuera de eso, excelente que se promueva el ejercicio”.

Otros afirmaron: “Más vulgar no se puede”, “Gran motivadora”, “Tu outfit es como si no tuvieras nada, neta, señora, ¿ya no tienes cómo llamar la atención? Qué bajo has caído”.

Nuevos proyectos

Pese a esta polémica, la artista está enfocada en el lanzamiento de la serie ‘Lalola’, disponible desde este viernes en la plataforma ViX.

En una entrevista con Mezcalent, la actriz hablò de su personaje y el trabajo que tuvo que hacer para interpretarlo: “Fue muy difícil para mí inspirarme en alguien porque la persona más cercana que tengo es mi esposo Fernando, y Fernando es súper pulcro, es súper limpio”.

Indicó que para poder lograr las características que le pedían en su papel debió pensar en los malos hábitos de sus exparejas.

“Me quité la vergüenza absolutamente porque sí es un proyecto que necesitaba yo tener menos (pena), cero de pena para poder lograr las escenas e interpretar a un hombre desenfadado, mujeriego y sucio, así cómo (hay) algunos”, afirmó.

En este sentido, añadió: “Me costó mucho trabajo rascarme el pezón así de la nada, porque los hombres, pues si te da comezón te rascas, pero como mujer sí es como más pudoroso, entonces rascarme el pezón así en la televisión”.

