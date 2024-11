Masticar clavos de olor en ayunas, el truco para acabar con el mal aliento

Aunque ningún remedio casero es más efectivo que el cepillado diario y el uso de hilo dental, masticar clavos de olor puede ser el truco que necesitas para definitivamente acabar con el mal aliento. Y la clave está en un componente llamado eugenol, el aceite esencial que arroja el aroma característico de este ingrediente.

Cuando está fresco, el clavo de olor tiene un aroma intenso y un sabor dulce-picante, lo que le convierten en un elemento particular en recetas de cocina, como guisos y bebidas, pero sobre todo postres.

Según reseña Infobae, tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas. Sin embargo, pocos conocen que el eugenol también ayuda a mitigar el mal aliento, sobre todo si lo masticas en ayunas.

Hay quienes prefieren hacerlo a primera hora de la mañana y con el estómago vacío, para que el efecto refrescante del clavo de olor no interactúe con alimentos ni con el café. No obstante, no significa que no ofrezca beneficios si lo haces en otro momento del día.

Cómo masticar clavos de olor en ayunas te ayuda a eliminar el mal aliento

Gracias al eugenol, masticar un par de clavos de olor todas las mañanas, preferiblemente en ayunas, alivia el dolor dental causado por las caries y la inflamación.

Y respecto al mal aliento, el beneficio se debe a los efectos antimicrobianos que aporta el ingrediente, eliminando el crecimiento de bacterias y hongos, lo que a su vez refresca tu boca y acaba con los malos olores.

Si no te toleras masticar clavos de olor, existen otras formas de consumirlo y adquirir los beneficios. Aunque es menos efectivos, también podría funcionarte. Por ejemplo, una infusión tibia, añadirlo más seguido en tus comidas o agregar el aceite esencial durante tu cepillado dental.

