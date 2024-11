Reembolso del IRS: $6,600 para estas personas

Si aún no has tramitado el reembolso del IRS, estás de suerte, porque el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos extendió el plazo para quienes no lo solicitaron anteriormente. Ahora hay oportunidad de reclamarlo hasta el 14 de enero de 2025.

Estos reembolsos corresponden al año fiscal 2020, que otorga un pago promedio de $932 dólares por contribuyente. Sin embargo, el pago máximo podría alcanzar los $6,600 dólares en algunos casos.

Para aprovechar la extensión, es fundamental que presentes tu declaración correspondiente antes del 14 de enero, ya que el IRS establece un periodo de 4 años desde la fecha de vencimiento del documento. Y como corresponde al 2020, es la fecha límite.

Aprovecha para solicitar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

Esta es la parte más llamativa del beneficio. Además de tramitar tu reembolso del IRS, aún puedes solicitar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) que también corresponde a 2020 y que puede alcanzar los $6,600 dólares, dependiendo de tus ingresos y el número de hijos dependientes en el hogar.

Estos son los ingresos límites que cada contribuyente debía tener en 2020:

$50,594 para familias con tres o más hijos calificados

para familias con tres o más hijos calificados $47,440 para familias con dos hijos calificados

para familias con dos hijos calificados $41,756 para familias con un hijo calificado

para familias con un hijo calificado $15,820 para contribuyentes sin hijos calificados

Las cifras podían aumentar hasta $6 dólares si se trata de una declaración conjunta.

Si cumples con los requisitos de ingreso y número de hijos dependientes, puedes recibir el crédito tributario por los siguientes montos:

$538 dólares (sin hijos)

dólares (sin hijos) $3,584 dólares (con 1 hijo)

dólares (con 1 hijo) $5,920 dólares (con 2 hijos)

dólares (con 2 hijos) $6,600 dólares (con 3 hijos o más)

Para acceder a este beneficio, asegúrate de incluir el número de hijos calificados en el proceso, durante tu declaración de impuestos.

