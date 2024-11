Republicanos se unen para apoyar a Pete Hegseth por acusaciones de agresión sexual

Los republicanos y aliados del presidente electo Donald Trump se unieron para dar su total apoyo a Pete Hegseth, quien ha sido nominado como secretario de Defensa, luego de surgir nuevos detalles sobre las acusaciones en su contra por agresión sexual contra una mujer en 2017.

El presentador de la cadena Fox News fue investigado por las autoridades de California por agresión sexual. El Departamento de Policía de Monterey llevó a cabo una investigación sobre las acusaciones en contra de Pete Hegseth, cuyo informe policial se hizo público en donde se detalla la denuncia.

En 2017, Hegseth supuestamente agredió a una mujer a quien le quitó un teléfono, le bloqueó la puerta de una habitación de un hotel en California, evitando que pudiera salir. En el informe se presentaron entrevistas con la presunta víctima, una enfermera que la atendió, una persona que tabajaba en el hotel y otra mujer.

Hegseth se reunió con los legisladores y J.D. Vance

El apoyo por parte de los legislador hacia Pete Hegseth se produjo después de que Matt Gaetz renunciara para ser parte del gabinete de Trump como fiscal general. El republicano se encontraba en medio de una investigación por parte del Comité de Ética de la Cámara.

Por su parte, Hegseth celebró una ronda de reuniones privadas junto con el vicepresidente entrante J.D. Vance con el fin de conseguir apoyo, y confirmó que el asunto legal ya había finalizado.

“El asunto se investigó a fondo y me dieron total libertad, y ahí es donde lo voy a dejar”, dijo a la prensa, informó The Associated Press.

El abogado de Pete Hegseth, Timothy Palatore, dijo que el incidente fue “investigado a fondo y la policía encontró que las acusaciones eran falsas”.

El futuro secretario de Defensa pagó a la mujer en 2023 como parte de un acuerdo confidencial para evitar la amenaza de lo que describió como una demanda infundada, dijo el abogado Palatore.

Republicanos a su favor

El senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, dijo después de su reunión con Hegseth, “compartí con él el hecho de que estaba entristecido por los ataques que se le están presentando”.

Hagerty desestimó las acusaciones y calificó de “vergüenza” que se estuvieran planteando.

Los republicanos también parecen estar apostando a que Hegseth no enfrentarán muchas reacciones negativas por dejar de lado públicamente las acusaciones de conducta sexual inapropiada, dijo AP.

El senador de Wyoming John Barrasso, expresó después de su reunión con Hegseth que el candidato es fuerte y que “prometió que el Pentágono se centrará en la fuerza y ​​el poder duro, no en la agenda política progresista de la administración actual”.

Se necesita una mayoría simple para aprobar las nominaciones del gabinete, lo que significa que si todos los demócratas se oponen a un candidato que escogió el presidente electo, cuatro senadores republicanos también tendrían que desertar para que cualquier elección de Trump sea derrotada.

Aunque, Trump ha dejado en claro que está dispuesto a ejercer la máxima presión sobre los republicanos del Senado para que le den a los candidatos que eligió para su gabinete.

Con información de The Associated Press

Sigue leyendo: