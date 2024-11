Rodri reveló a quién hubiera votado para el Balón de Oro

Rodri Hernández fue elegido hace un mes como el ganador del Balón de Oro de la temporada 2024. El español le sacó 41 puntos de ventaja Vinícius Jr. quien se quedó con el segundo lugar en las votaciones a este prestigioso galardón.

Recientemente Rodri estuvo en una entrevista para El Larguero y reveló abiertamente a los tres futbolistas que hubiera votado para llevarse el Balón de Oro en caso de que le hubiera tocado ser uno de los votantes al galardón como capitán de la selección.

Rodri fue claro y preciso al responder por los que hubiera votado. “Me habría votado a mí y después a Carvajal. A Vinicius también lo habría metido”, lanzó el mediocampista español.

Rodri durante un partido de Premier League entre el Manchester City y el Chelsea. Crédito: Dave Thompson | AP

Durante la charla Rodri también comentó cómo vivió el día de la gala del Balón de Oro. “Cuando me enteré que no iba el Madrid se despertó un optimismo. Todo fue sobre la marcha, flipaba con los franceses, pensaba: ‘Lo tendrán muy bien atado’. A nosotros la información que teníamos era que cambiaba el formato y no se descubría hasta el final. Hasta que se abrió el sobre nadie me dijo nada”, comentó el jugador del Manchester City.

Por otro lado Rodri aprovechó para hablar sobre Vinícius. Quien para muchos es el mejor jugador de la actualidad, pero ha estado envuelto en polémicas por su actitud en la cancha.

“Es uno de los mejores del mundo. ¿La polémica que le rodea? Es un tipo inteligente y se dará cuenta de que cuanto más pendiente esté del campo, mejor será. Los deportistas también es lo que representas fuera y es importante cuidar esa parte”, dijo sobre el brasileño.

Por último también se atrevió a comentar sobre el que para él es el mejor jugador de fútbol de la actualidad. “El que creo que objetivamente se puede acercar al nivel de cifras a Messi o Cristiano Ronaldo es Haaland. Le apreté las tuercas por su ausencia en la gala del Balón de Oro”, cerró Rodri.

Sigue leyendo:

Rodri le sacó 41 puntos a Vinícius Jr. en las votaciones al Balón de Oro

Rodri lanzó dardo al Real Madrid: “Hay que saber perder también”

“Vinícius balón de playa”: el burlesco cántico viral de los rivales contra Vini Jr.