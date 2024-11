Columna de María Marín: Volando juntos para siempre

¿Conoces unos insectos que se llaman “lovebugs”? En español son conocidos como “insectos de amor”. Me encontré con ellos en un viaje que hice a la costa oeste de la Florida. Lo que me sorprendió no fue la cantidad, sino que todos volaban emparejados.

Me enteré de que estos insectos escogen una pareja cuando nacen y desde ese momento vuelan, comen, caminan y duermen juntos por el resto de sus vidas hasta que el macho muere. Incluso después de su muerte la hembra lleva consigo el cuerpo de su pareja hasta que ella también muere.

Cuando supe del comportamiento de estos animalitos, pensé: “! que románticos!” Deberíamos aprender de ellos, pues son pocas las parejas determinadas a estar juntos para siempre. Hoy día es fácil darnos por vencidos cuando la relación cae en la monotonía y los problemas aparecen. La solución para muchos es buscar a otra pareja. Pero lo que define a una buena relación no es la falta de problemas sino la capacidad de ambos para superar obstáculos.

Para que tu relación permanezca saludable, tienes que dedicarle tiempo a tu pareja. No dejes que el amor muera por falta de atención. Cualquier cosa que es abandonada se deteriora o muere. Una flor no puede vivir sin agua igual que una relación no puede sobrevivir sin dedicación y amor.

Asegúrate que todos los días, aunque estés muy ocupado, hagas un gesto de amor. Por ejemplo: saca unos minutos para llamar a tu pareja por teléfono o mandarle un mensaje de texto diciendo “te amo”.

No importa los retos que enfrentes, si hay amor ¡todo se puede! Tampoco estoy diciendo que hay que aguantarlo todo. Hay situaciones en las que es mejor volar por separado especialmente cuando tienes que lidiar con vicios, infidelidades o abusos. Pero si tu relación no enfrenta asuntos graves como estos, y todavía hay cariño, vale la pena volar juntos para siempre.

Aprendamos de los “lovebugs”, cuando estos insectos enfrentan mal tiempo y el viento los azota, en vez de soltar a su compañero, se aferran con más fuerza el uno al otro y juntos enfrentan la tempestad.

