Héctor Sandarti habla de los tres proyectos que han marcado su carrera artística 

El conductor guatemalteco Héctor Sandarti le contó a Carlos Adyan cuáles fueron sus mejores proyectos en la televisión, que recuerda con cariño y sienten que marcaron su carrera artística.

Durante la conversación que tuvo con el presentador boricua de televisión, Sandarti dijo: “Creo que uno de ellos fue ¿Vas o no Vas? porque me consagra como conductor en México en un formato internacional muy importante. Nos fue muy bien, fueron tres años de un rating altísimo, mucho éxito, el programa se terminó”.

Dijo que fue el único conductor en el mundo que hacía el mismo show en dos países al mismo tiempo. “Para Telemundo aquí y para México en Televisa. Entonces creo que ¿Vas o no Vas? sí fue un programa que me marcó”.

En segundo lugar, mencionó a Big Brother. “Estar adentro de la casa de Big Brother, no como conductor, como participante”.

Recordó que fue el último eliminado antes de la final y fue un momento que le dolió mucho. “Me nominaban cinco veces, hijos de la fregada, no tenía nada que hacer”, indicó.

En la entrevista, explicó que muchos creían que iba a ganar porque era muy querido por la gente. “Alguien sacó el rumor de que iba a ganar, entonces mis amigos me decían ‘te voy a nominar’”.

En las eliminaciones logró sacar a varios famosos, pero su público no logró salvarlo en la etapa final. “En aquel momento los votos del público eran pagados, te cobraban, no sé, 20 pesos por cada llamada, por cada voto. Entonces la gente que votaba por mí, votó cinco veces la primera semana y luego ya la siguiente semana decían no voy a gastar cinco votos, voy a votar tres veces por él y así se fue desgastando mi audiencia, hasta que al final ya no me aguantaron. Me marcó y para bien, yo fui de los ganadores de Big Brother porque me acercó al público”.

El tercer proyecto fue la serie Hospital El Paisa, que produjo Eugenio Derbez y que tenía en el elenco a figuras como Galilea Montijo, Dalilah Polanco, Bárbara Torres, Roxana Castellanos, Edson Zuñiga, entre otros.

“Como disfruté esa serie. Ahí fue donde yo dije que me podía dedicar a hacer sitcom toda mi vida, me encantaba, la serie tuvo una temporada nada más porque Eugenio no quiso seguir haciéndola, pero aquí tuvo mucho éxito en Estados Unidos”, afirmó.