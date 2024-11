Julio César Chávez Jr. se sinceró sobre su derrota ante Anderson Silva: “Estaba atravesado”

El pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. aprovechó la jornada de este viernes, donde debutó como reportero para TUDN, para sincerarse sobre sus problemas de adicción y en especial los que vivió durante la pelea ante Anderson Silva donde aseguró estar “atravesado”, haciendo referencia a problemas con sustancias prohibidas.

En encuentro con los medios de comunicación Chávez Jr. habló sobre la derrota dividida ante Silva y explicó que a pesar que lleva casi un año rehabilitado del consumo de drogas es difícil olvidar la derrota que vivió en el estadio Jalisco.

“Andaba bien atravesado y no pude pelear bien“, inició el hijo del Gran Campeón desde Guadalajara, a propósito de la previa del combate entre Alexis “Chapito” Molina y Christian “Chispa Medina.

“Estoy muy contento de estar aquí. La última vez que estuve aquí peleé en una exhibición de Chávez (padre) vs Camacho, no tengo buenos recuerdos por que andaba bien atravesado y no pude pelear bien, pero ya tengo once meses gracias a Dios bien. Me da gusto estar con ustedes”, dijo el boxeador.

Recordando su pelea ante Silva, Chávez Jr. explicó que no estuvo conforme con la decisión de los jueces, que a criterio suyo ha debido terminar en empate, pero sí ratificó que no estaba a su mejor nivel.

“Creo que me quedé corto en tirar golpes, lo dejé hacer su pelea, en ocasiones me llevó a las cuerdas, hizo su trabajo, pero pienso que la pelea no la ganó, por mucho un empate (…) no sentí que dominara la pelea para ganarla“, añadió.

Chávez Jr. ha estado en boca pública los últimos días luego que hace una semana retara a Jake Paul a una pelea que podría estar cerca de darse.

El experimentado boxeador le mandó un mensaje en el que dice que “ya es hora” de que Paul enfrente a un boxeador profesional. Sin embargo, hasta el momento no se ha oficializado.

Sigue leyendo: