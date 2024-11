Karina Banda defiende el envejecimiento de su esposo, Carlos Ponce, en Desiguales

Karina Banda salió en defensa de su esposo, el actor Carlos Ponce, durante una conversación para el programa Desiguales, en donde se hablaba de la vejez y de cómo envejecer con dignidad. En el caso de las mujeres, destacaban el público no siempre está contento con los cambios físicos y es muy difícil complacer a todos los gustos y opiniones.

Banda aseguró que este es un tema que incluso impacta a los hombres, porque su esposo también ha recibido comentarios inesperados debido a su nueva apariencia, ahora que no es tan joven. Karina Banda, ante estos comentarios no dudó en salir en defensa de su marido, pues según comentó hay quienes le han dicho que ya se ve muy viejo, y ella les respondió que a sus 52 años, el boricua ya no va a lucir como antes.

Para las conductoras del programa envejecer no es el problema, sino la forma en la que cada quien decide hacerlo. Por su parte, Adamari López dijo que si bien es cierto está más delgada, su cuello muestra el envejecimiento de su piel, y aunque hay quienes le piden que se lo opere para verse mejor, ella está decidida a mantenerlo.

Para esta conversación las conductoras contaron con la presencia de Gaby Spanic, famosa protagonista y villana de telenovelas.

