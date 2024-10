Karina Banda llora por duro momento con los animales

Karina Banda ha estado muy activa en los últimos días, no solo por su trabajo habitual en televisión y en redes sociales, sino también por su involucramiento en una causa muy importante: la protección de los animales en refugios ante la amenaza que presentó el huracán Milton.

“En medio de las adversidades, la unión puede transformar el dolor en esperanza y brindar luz en los momentos más oscuros. Me siento orgullosa de haber sido testigo de cómo una comunidad entera se unió para ofrecer un hogar temporal a cientos de perritos en riesgo por el huracán Milton. La meta inicial era ayudar a 160 perros, pero logramos mucho más, vaciamos todo un albergue (algo que nunca había sucedido ahí) y también cientos de perritos de otro shelter se fueron con una familia”, comenzó expresando en su perfil de Instagram.

La llegada de este huracán llegó a provocar una movilización significativa para asegurar la seguridad de las personas y sus hogares, pero también para atender a aquellos animales que, en este momento, se encuentran esperando ser adoptados en refugios. Personalidades de la televisión, como María Celeste Arrarás y Karina Banda, se unieron para ayudar a encontrar hogares temporales para estos animalitos durante la tormenta.

“El martes visité uno de los albergues donde los perritos estaban expuestos a inundación y ahí uno de ellos, Cameron, me robó el corazón. Traté de grabarles un video para hablarles de mi experiencia, al estar ahí, y ni siquiera pude porque no dejaba de llorar. Hoy fui a buscarlo para reencontrarme con él, me dio tanta felicidad verlo en condiciones diferentes, a como lo conocí la primera vez“, añadió.

El esfuerzo fue un éxito rotundo, superando todas las expectativas. Karina compartió su alegría y emoción en sus redes sociales, aunque se vio tan conmovida que le fue difícil grabar un video. En lugar de eso, optó por expresar su gratitud y felicidad a través de un mensaje escrito, reflejando su profundo amor por la causa y la esperanza por el bienestar de los animales afectados.

