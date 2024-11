Las conductoras de Desiguales conmovidas por la boda de Migbelis Castellanos

A solo horas de que Migbelis Castellanos se case con el estadounidense Jason Unanue, sus compañeras del programa Desiguales se han mostrado muy emocionadas por el momento tan especial que vivirá la ex reina de belleza.

Amara La Negra fue una de las que se mostró emocionada por esta boda: “Yo no puedo, mira que me como las uñas, ya falta poco y la verdad es que no quiero que termine esta semana sin que nosotros le enviemos un mensaje de amor, de cariño”.

Luego, mostraron un video dedicado a la pareja, que está próxima a asumir esta nueva etapa de su vida.

La celebración será en dos idiomas y sirve también como antesala para la llegada del bebé que esperan para los próximos meses.

Karina Banda fue otra de las que habló acerca de este matrimonio: “Aquí estamos todas nostálgicas, sentimos como si se nos casa una hermanita, la hermanita traviesa, y me da tanto gusto ver a Migbelis enamorada, realizada, de verdad, que los tiempos de Dios son perfectos”.

Dijo que la vida ha sido noble con la famosa, ya que además atraviesa un buen momento profesional como conductora de Desiguales y en los próximos meses se convertirá en mamá.

“Escuchábamos que es la unión de dos culturas, que muchas veces no es fácil, doctora (Nancy), pero ellos lo han sabido hacer muy bien porque hay amor y se dio ese clic tan especial”, comentó.

La doctora Nany Ramos comentó que sí es difícil casarse con una persona que no es de tu país. “Yo estoy casada con un colombiano, lo que pasa es que es un colombiano medio americano, porque los colombianos son celosos, dominantes y muy machistas, pero ahora yo me he impuesto”, destacó.

Adamari López fue otra de las que habló sobre este tema y le deseó a su compañera una boda maravillosa. Además de esto, le dijo: “Migbelis, mañana te vamos a ir a acompañar, vamos a estar junto a ti, pero queremos dejarte saber que te queremos mucho, que nos alegra que estés feliz, que también nos tienes aquí para ser tus amigas y tus cómplices”.

Sigue leyendo:

· Así fue la despedida de Migbelis Castellanos de Enamorándonos USA

· Migbelis Castellanos habla en Desiguales de su pedida de mano

· Migbelis Castellanos muestra cómo ha cambiado su cuerpo con el embarazo