Padre latino entregó su hijo a la policía por robo a monumento 9/11 en iglesia de Nueva York

Deikel Alcántara, joven de 21 años, fue entregado a la policía de Nueva York por su propio padre quien lo reconoció como sospechoso de haber robado una rosa bañada en oro de un monumento conmemorativo del 11 de septiembre 2001 en una iglesia católica en Midtown.

Alcántara fue arrestado ayer y acusado de hurto mayor por supuestamente haber robado una rosa valorada en $3,000 dólares forjada con metal de la Zona Cero y bañada en oro dentro de la Iglesia de San Francisco de Asís el miércoles, según NYPD.

El monumento en la casa de culto de West 31st Street rinde homenaje a todas las miles de vidas perdidas en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en particular al reverendo Mychal Judge, quien era el pastor de San Francisco de Asís y capellán del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Ese día casi 3 mil personas fallecieron en los atentados en Nueva York, Washington DC y Pensilvania, en el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Sólo 60% de las víctimas mortales han sido identificadas. Y varias más han perecido o reportado enfermedades en años posteriores, a consecuencia de los hechos.

“Esto no fue sólo un robo, en lo que a mí respecta, es un acto de profanación“, dijo el actual reverendo Brian Jordan a New York Post el miércoles. El destino de la rosa bañada en oro sigue siendo desconocido, ya que aún no ha sido devuelta a la iglesia, a pesar de la detención de Alcántara, según informaron fuentes policiales.

Antes de la detención, el reverendo Jordan dijo que el presunto ladrón era conocido por la gente de la parroquia. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el miércoles una madre entregó a su hijo a NYPD al identificarlo en televisión como el sospechoso buscado por acuchillar a un turista europeo en el Upper West Side de Manhattan.