20 años después identifican a dos nuevas víctimas de los ataques terroristas 9/11, pero miles aún siguen pendientes de pruebas ADN

Dos décadas después, se han identificado los restos de dos víctimas más de los ataques terroristas al World Trade Center del 11 de septiembre de 2001, anunciaron las autoridades ayer.

Dorothy Morgan tenía 47 años y es la víctima número 1,646. Un hombre, cuyo nombre se ocultó a petición de su familia, es la persona número 1,647 en ser identificada a través del análisis de ADN en curso de restos recuperados del la zona del desastre, anunció la Dra. Barbara A. Sampson, médico jefe forense de la ciudad.

