¿Té Matcha o té verde? Conoce sus sorprendentes diferencias

De la planta del té Camellia sinensis, se originan el té verde y el té matcha, pero a pesar de que tiene la misma materia prima, la forma como se procesan marcan la gran diferencia de sabor, concentración de antioxidantes y nutrientes.

Aunque ambos se elaboran con la Camellia sinensis, en esta entrega profundizaremos en las características de cada uno; comenzando por la presentación porque el té verde viene en hojas sueltas o bolsas con las que se preparan infusiones, mientras que matcha, son hojas de té en polvo muy fino que cuando se mezcla genera una bebida espumosa.

Té verde

Comencemos con el té verde, una de las bebidas más populares del mundo, con alto consumo, al igual que el agua y el café.

Las propiedades curativas del té verde están respaldadas por la evidencia científica, como un trabajo publicado en el Journal of the American College of Nutrition, y se le atribuyen a la alta concentración de biocompuestos y antioxidantes, que son beneficiosas para las células del cuerpo.

Una de las grandes diferencias entre ambos tés es la manera como se procesan, ya que té verde normal, se cultiva con las hojas expuestas al sol durante el crecimiento. Esto a su vez ayuda al desarrollo de altos niveles de antioxidantes, conocidos como catequinas, explica el sitio Matcha Uji, especializado en tés. Así como aminoácidos como la l-teanina, en cantidades más bajas.

Té matcha

Como ya mencionamos el Matcha, proviene del té verde, por lo que también se le llama té verde matcha, tiene un color de color verde brillante. Este té se elabora con hojas sombreadas que se cosechan, se cuecen al vapor, se secan y luego se muelen hasta obtener un polvo fino, de color verde brillante, con su distintivo sabor umami.

El matcha tiene un proceso diferente, pues se sombrea entre tres a cuatro semanas antes de ser cosechado. Para ello se cubren los arbustos de té para evitar la exposición a la luz solar y promover el desarrollo de más altos de clorofila. Por esta razón, tiene un color verde brillante y niveles altos de aminoácidos, particularmente l-teanina.

Para preparar este té se hace con batidor de bambú para matcha (chasen) y un cuenco de matcha (chawan). Se coloca el polvo fino, se bate con agua caliente para crear una bebida suave y espumosa.

