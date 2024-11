Lotería de Nueva York: un jugador de Brooklyn gana $150,000

Un afortunado cliente de una tienda de Brooklyn celebró la noche del 18 de noviembre al ganar un impresionante premio de $150,000 dólares en la lotería Powerball.

El boleto ganador fue comprado en la tienda One Stop Food Center Inc., ubicada en la calle 1076 de New York Ave, y corresponde a un premio de tercer lugar en el Powerplay.

Este premio resalta la reciente suerte que parece haber acompañado a los residentes de Brooklyn, una zona que ha tenido varios ganadores en los últimos meses.

Los números ganadores del juego Powerball fueron seleccionados de un conjunto de números del 1 al 69, mientras que el número Powerball fue elegido de un grupo separado que va del 1 al 26.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números blancos en cualquier orden y el número Powerball rojo.

Los boletos de Powerball están disponibles por solo $2 dólares en cualquier punto de venta autorizado de la Lotería de Nueva York, y los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 p.m.

Es recomendable comprar los boletos con anticipación, ya que la fecha límite para adquirirlos es a las 10:00 p.m. el día del sorteo.

El afortunado ganador tendrá un plazo de hasta un año para reclamar su premio, lo cual es posible hacer de manera segura a través de la aplicación oficial de la Lotería de Nueva York.

Esta lotería es la más grande y rentable de América del Norte, y en el año fiscal 2023-2024 contribuyó con $3,800 millones para el beneficio de las escuelas públicas de Nueva York.

Sigue leyendo:

– Lotería: hombre gana $650,000 gracias a su difunta esposa

– Ganó $72 millones en la lotería y con ese dinero, pudo salvarle la vida a su esposo

– Ganó $1 millón en el Mega Millions, pero con sencillo truco, logró cobrar $3 millones

– Ganó $10 millones en la lotería, pero una decisión la llevó a perder casi la mitad del premio

– Supersticiones relacionadas con la mala suerte al jugar la lotería