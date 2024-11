Así se jugarán las finales de conferencia de la MLS

Las finales de ambas conferencias de la Major League Soccer (MLS) están definidas. El LA Galaxy enfrentará al Seattle Sounders FC en el Oeste, mientras que Orlando City SC competirá contra los New York Red Bulls en el Este.

Seattle Sounders vs. LAFC: Los Sounders sorprendieron al máximo favorito del Oeste, el LAFC, al vencer 2-1 en tiempo extra en Los Ángeles. Los goles para Seattle fueron de Maxime Chanot (en contra) y Jordan Morris. Ryan Hollingshead anotó para LAFC.

LA Galaxy vs. Minnesota United FC: El Galaxy se impuso como favorito y venció 6-2 a Minnesota con dobletes de Gabriel Pec, Dejan Joveljic y Joseph Paintsil. Kelvin Yeboah marcó los dos goles de descuento para Minnesota.

Orlando City SC vs. Atlanta United FC: Orlando City alcanzó su primera final de conferencia tras ganar 1-0 a Atlanta United. Ramiro Enrique anotó el único gol del encuentro.

New York Red Bulls vs. New York City FC: En el clásico del río Hudson, los Red Bulls vencieron 2-0 a New York City FC con goles de Felipe Carballo Ares y Dante Vanzeir.

Fecha y Horarios de las Finales de Conferencia

Conferencia Este: Orlando City vs. New York Red Bulls

Fecha: Sábado 30 de noviembre

Hora: 7:30 PM ET

Lugar: Inter&Co Stadium, Orlando

Conferencia Oeste: LA Galaxy vs. Seattle Sounders

Fecha: Sábado 30 de noviembre

Hora: 10:00 PM ET

Lugar: Dignity Health Sports Park

