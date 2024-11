Jornada 5 de la Champions League: Partidos, fechas y horarios

La Jornada 5 de la Fase de Liga de la Champions League 2023-24 se llevará a cabo entre el martes 26 y el miércoles 27 de noviembre, con un total de 18 partidos. Destacan enfrentamientos como Liverpool vs. Real Madrid, Barcelona vs. Brest, Bayern Múnich vs. PSG, y Manchester City vs. Feyenoord, este último marcado por el posible regreso de Santiago Giménez tras su lesión.

El nuevo formato de la Champions League 2024-25 cuenta con 36 equipos en una tabla general, sin grupos, compitiendo por el pase a los Octavos de Final en ocho partidos contra diferentes rivales.

Partidos del Martes 26 de Noviembre

Slovan Bratislava vs. Milan: 12:45 pm ET

Sparta Praga vs. Atlético de Madrid: 12:45 pm ET

Manchester City vs. Feyenoord: 3:00 pm ET

Inter de Milán vs. Leipzig: 3:00 pm ET

Barcelona vs. Brest: 3:00 pm ET

Bayern Múnich vs. PSG: 3:00 pm ET

Bayer Leverkusen vs. Salzburg: 3:00 pm ET

Sporting Lisboa vs. Arsenal: 3:00 pm ET

Young Boys vs. Atalanta: 3:00 pm ET

Partidos del Miércoles 27 de Noviembre

Sturm Graz vs. Girona: 12:45 pm ET

Estrella Roja vs. Stuttgart: 12:45 pm ET

Liverpool vs. Real Madrid: 3:00 pm ET

Aston Villa vs. Juventus: 3:00 pm ET

PSV vs. Shakhtar Donetsk: 3:00 pm ET

Bologna vs. Lille: 3:00 pm ET

Celtic vs. Brujas: 3:00 pm ET

Dinamo Zagreb vs. Borussia Dortmund: 3:00 pm ET

Monaco vs. Benfica: 3:00 pm ET

Dónde ver en Estados Unidos

Los partidos de la Champions League pueden ser vistos en Estados Unidos a través de las señales de CBS Sports Network, Paramount+, TUDN, Galavisión y ViX. Cada uno de estos canales ofrecerá una cobertura completa de los encuentros, permitiendo a los aficionados seguir toda la acción en directo.

