Día de Acción de Gracias: qué tiendas estarán abiertas y cuáles este jueves

Aunque estamos en la semana de compras más activa del año, gracias al Black Friday y a los ávidos cazadores de ofertas, es probable que baje la marea durante el Día de Acción de Gracias. El 28 de noviembre es una fecha de exclusiva celebración familiar, por lo que muchas tiendas deciden cerrar sus puertas, sin embargo, otras consideran que es mejor dejarlas abiertas.

Según cifras que maneja la Federación Nacional de Minoristas, los estadounidenses podrían gastar hasta $989 millones de dólares entre noviembre y diciembre, un aumento del 2.5% a 3.5% con relación al 2023, reseña Infobae. Y la semana de Black Friday es una de las claves.

Si aún planeas hacer compras para aprovechar los múltiples descuentos, toma precauciones y conoce las tiendas que estarán abiertas y cerradas, especialmente en el Día de Acción de Gracias.

Estas tiendas estarán abiertas el Día de Acción de Gracias

Acme

Albertsons

Big Lots

CVS

Dollar General

Dollar Tree

Family Dollar

Giant Food

Harris Teeter

Kroger

Meijer

Rite Aid

Safeway

Sprouts

Wegmans

Whole Foods

La mayoría de cadenas de supermercados y tiendas de un dólar estarán abiertas en Thanksgiving, pero muchas operarán en horarios ajustados, de modo que los empleados puedan compartir con sus familias. Asegúrate de consultar los horarios locales antes de salir.

Tiendas que estarán cerradas el Día de Acción de Gracias

Aldi

BJ’s Wholesale Club

Costco

Lidl

Publix

Sam’s Club

Target

Trader Joe’s

Walgreens (excepto las que indiquen horario 24/7)

Walmart

Bloomingdale’s

Dillard’s

HomeGoods

J.C. Penney

Kohl’s

Macy’s

Marshalls

Neiman Marcus

Nordstrom

Saks Fifth Avenue

T.J. Maxx

Apple Store

Best Buy

Dick’s Sporting Goods

The Home Depot

Ikea

Lowe’s

Petco

PetSmart

Sephora

Ulta

Respecto al 29 de noviembre, día exacto del Black Friday, también debes considerar que algunas tiendas abren muy temprano. Por ejemplo, Kohl’s, J.C. Penney tendrá sus puertas abiertas a las 5:00 AM, pero otras como Costco, Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Sephora abrirán un poco más tarde (9:00 AM).

Lee más sobre la semana del Día de Acción de Gracias