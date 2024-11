Jake Paul podría enfrentar problemas legales al revelar qué guardó golpes ante Mike Tyson

La pelea que tuvieron Jake Paul y Mike Tyson sigue dando de que hablar a casi dos semanas de haberse realizado. Ahora, la última noticia corresponde al blogger y YouTuber que podría estar metido en problemas legales por unas declaraciones recientes.

El combate que tuvo lugar en el AT&T de Dallas, Texas, fue partícipe de la victoria de Paul por decisión unánime de los jueces. Sin embargo, todo hubiese podido ocurrir de manera distinta si no fuese porque Jake disminuyó su nivel sobre el cuadrilátero para “respetar” a una leyenda como Tyson.

En declaraciones para New York Post The Problem Child dejó entre líneas que llegó un punto del combate donde sintió que Tyson comenzó a evitar la pelea, ya sea por cansancio o dolor, y eso lo llevó a bajar el nivel y dejar de golpearlo seguidamente.

“Llegó un momento en el que pensé: ‘Bueno, él no se está involucrando mucho’. No sé si está cansado o lastimado o lo que sea, pero me di cuenta de que se le notaba un poco la edad y le tengo mucho respeto. Toda esa violencia, esa guerra entre nosotros… se fue desvaneciendo a medida que pasaban los rounds”, dijo Paul, asegurando que contuvo golpes para mantener la emoción en los aficionados presentes.

La acción de Paul de contener golpes a Tyson se considera antideportiva para una pelea que se vendió en la categoría “profesional” por lo que Dan Lust, abogado deportivo, explicó al medio que el joven de 27 años se arriesga a ser sancionado por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas.

Ese mismo departamento lo “sancionó” con 24 días de inactividad porque ese es el tiempo mínimo que debe pasar sin pelear para alguien que disputó 8 rounds en un combate profesional.

Hasta el momento se desconoce si Jake Paul será sancionado por su “conducta antideportiva”, pero en caso de ser castigado será un mensaje para afirmar que siempre debe dejar el máximo rendimiento dentro del cuadrilátero.

