Aaron Rodgers no está seguro de regresar a la NFL en 2025

La temporada 2025 aún no está del todo clara para Aaron Rodgers y aún no ha decidido si quiere continuar su legendaria carrera en la NFL.

Pero algo que quiso dejar claro fue que de regresar el próximo año, quiere que sea con los New York Jets.

Rodgers habló sobre su futuro en medio de informes durante el fin de semana que decían que quiere salir de New York y que podría ser enviado a la banca o incluso liberado para el final de la temporada.

“Ni siquiera sé si quiero jugar todavía, pero New York sería mi primera opción”, aseguró Rodgers durante su aparición semanal, al comentar sobre la próxima temporada.

Rodgers, quien cumple 41 años el próximo lunes, dijo que basará su decisión en cómo se siente su cuerpo y si los Jets lo quieren de regreso.

“Quieres estar en un lugar donde sientas que puedes ganar y que eres valorado”, expresó Rodgers, sumido en una de las peores temporadas estadísticas de su carrera.

La elección podría no ser suya.

Los Jets (3-8), que despidieron al entrenador Robert Saleh y al gerente general Joe Douglas, tendrán un nuevo régimen en 2025. Los nuevos líderes pueden optar por cortar lazos con Rodgers, quien firmó para 2025 pero no tiene dinero garantizado restante en su contrato. Podrían entregar la posición al actual suplente Tyrod Taylor y a un novato altamente seleccionado en el draft.

Aaron Rodgers quiere seguir con Jets. Crédito: Rick Scuteri | AP

Rodgers usó su lugar en el programa para negar varios informes, incluido un informe de The Athletic que decía que quiere jugar en 2025, pero no para los Jets.

“Eso es 100% falso”, sostuvo, y agregó que “no se bajará del barco”.

Pero creó revuelo al expresar incertidumbre sobre su deseo de seguir jugando. Cuando se le preguntó hace dos semanas si quiere jugar en 2025, Rodgers indicó: “Sí, creo que sí”, un sí que no es nada convincente. Unos días después, la decepcionante temporada de los Jets se desmoronó aún más con una aplastante derrota de último minuto ante los Indianapolis Colts y el despido de Douglas.

Rodgers consideró retirarse después de la temporada 2022, y finalmente decidió durante su infame retiro en la oscuridad que quería continuar. Los Green Bay Packers lo canjearon a los Jets en abril de 2023. Su objetivo, dijo, era dar “dos buenas temporadas” a los Jets. Su temporada 2023 duró solo cuatro jugadas antes de romperse el tendón de Aquiles izquierdo, y bromeó diciendo que esta temporada tampoco ha sido tan buena.

“Cuando tienes 40 años, casi 41, obviamente estás al final de tu carrera”, agregó. “… Obviamente, si se trata de New York, tienen que querer que esté aquí. Y luego el nuevo gerente general, el nuevo personal, todos tienen que querer que esté con los Jets. Y luego, en cuanto al cuerpo, tengo que ver cómo me siento y si quiero firmar para volver a trabajar duro y todo eso, pero me siento bien. Estoy saludable ahora.

“No es tan divertido cuando estás lidiando con la rehabilitación todo el tiempo. Entonces, si puedo mantenerme saludable el resto del año y jugar como quiero jugar, y todos se sienten bien con la idea de traerme de regreso, entonces hay una decisión allí. Y si no, entonces están todas las demás opciones. Creo que, en este momento, estoy abierto a todo y no me apego a nada. Entonces, es un buen lugar para estar”.

Rodgers luchó con lesiones en el tendón de la corva, la rodilla y el tobillo al principio de la temporada, sin duda contribuyendo a sus números mediocres: 17 pases de touchdown, siete intercepciones. Hubo informes de que podría ser enviado a la banca o colocado en la reserva de lesionados o incluso liberado para el final de la temporada.

