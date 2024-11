Ancelotti cierra la puerta a recomendaciones: “Nadie puede darme consejos”

El DT italiano Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación para analizar el trascendental partido frente al Liverpool en Anfield.

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la primera fase de la Champions League, se disputará mañana a las 21:00 h (horario peninsular español), y el club blanco se juega un billete directo entre los ocho mejores de la nueva edición de la competición europea.

El técnico italiano compareció para evaluar la situación del equipo, condicionado por las bajas, pero aseguró: “No hay que olvidar que he hecho 1,300 partidos, 1,300 alineaciones y 4,000 cambios, por lo que no creo que nadie aquí me pueda dar consejos”. Ancelotti confía en “sacar puntos” en un encuentro que reconoce como crucial.

Sobre la lesión de Vinícius Júnior, que estará varias semanas de baja, Ancelotti dijo que no importa cuándo haya sufrido la dolencia, sino que lo relevante es que está lesionado, y respondió a los que le cuestionan su método.

“También hemos tenido siete cruzados. Cómo hacer para evitar esto es difícil, No es un problema del Real Madrid, es un problema general. Hay muchos equipos con un montón de lesiones. Tenemos que aguantar con esto e intentar pensar como el año pasado y que las lesiones son una oportunidad para ser mejores. No es una casualidad que las lesiones de las últimas semanas hayan cambiado la dinámica”.

El Real Madrid llega a este encuentro seguramente después de sus dos mejores encuentros, contra Osasuna y Leganés, pero se medirá al mejor club de Europa, un Liverpool líder en la Premier y en la Champions League.

“Creo que hemos encontrado un buen nivel de juego, más sólidos, pero con la misma confianza de siempre para este partido contra un rival que es muy exigente y que viene jugando muy bien. Es una gran oportunidad para nosotros para volver a nuestro mejor nivel”.

“El formato es un poco diferente y hay que esperar. Lo importantes es sumar los máximos puntos posibles hasta el final. Mañana será un gran encuentro. No sé si podremos llegar a entrar entre los ocho primeros porque ya hemos perdido dos partidos, pero debemos sacar el mayor número de puntos posible”, declaró Ancelotti, que no dio pistas sobre la presencia de Lucas.

“Ayer entrenó a buena condición y hay que verlo en el entrenamiento de hoy. No tenía dudas con Valverde, era una emergencia porque no tenía laterales y ahora si tengo. Es una posibilidad que contra el Leganés no tuve”, recordó el preparador de Reggiolo.

