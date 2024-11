Carolina Sandoval revela detalles de su divorcio en “Siéntese Quien Pueda”

Carolina Sandoval no estuvo presente hoy, en el programa “Siéntese Quien Pueda”, pero eso no evitó que enviará un video para hablar sobre el proceso de divorcio que enfrenta con su actual pareja, Nick Hernández.

“La Venenosa” como es conocida por muchos en la industria del entretenimiento pidió respeto para ella y su familia, admitiendo que hay detalles que ha decidido guardarse, aceptando que aún y cuando fue sorpresivo enterarse de que la demanda ya había sido interpuesta por parte de Hernández, esto era algo que ellos ya venían conversando desde hace casi un año.

También explicó que aún y cuando viven en la misma casa, entre ellos no hay comunicación efectiva.

Sandoval fue clara al decir que si bien es cierto en el pasado ella no ha hablado mal de sus previas parejas sentimentales, no empezará ahora con el padre de su hija Amalia Victoria. Acepta que por respeto a ella y su hija mayor, Bárbara Camila ha decidido no dar más detalles. Pero entiende que sí hay muchas cosas de qué hablar en el futuro.

Fue la periodista Mandy Fridmann la que desveló la publicación del acta de divorcio. Ahora habrá que esperar para conocer las condiciones de la separación, porque hay temas de la empresa que está a nombre de la comunicadora que se deben discutir como bien reconoció ésta para el programa de Univision.

Vale señalar que, hace meses Javier Ceriani para Chisme No Like, ya había hablado de esta separación y aunque para ese momento no existían papeles de divorcio emitidos, por las declaraciones de Sandoval se entiende que el argentino nuevamente tenía razón. El público ha recordado esto y así lo manifiestan fuertemente en las redes sociales a favor del conductor: “Javier ceriani lo anunció hace 6 meses y Carolina lo negó”.

