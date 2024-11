CBS no transmitirá este año el desfile del Día de Acción de Gracias.

El desfile de Acción de Gracias de Marcy’s se ha convertido en una tradición desde 1924 para marcar el inicio de la época navideña en Nueva York, por lo que muchos canales de televisión lo transmiten para el disfrute de aquellos que no pueden estar presente y, por primera vez, este año no se emitirá por la CBS.

Desde hace ya un buen tiempo, la cadena televisiva era de las primeras en ofrecer presentaciones pregrabadas de obras de Broadway, como parte de la cobertura del desfile; sin embargo, para este 2024, el canal optará por transmitir su programación habitual.

Aunque no hay un comunicado oficial de CBS que explique esta decisión, en su programación del matutino se puede observar que la cadena transmitirá los siguientes shows: ‘CBS Mornings’, seguido de un episodio de ‘The Price Is Right’ (El Precio es Correcto) y después le darán cobertura al partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Detroit Lions.

¿Dónde se podrá ver el desfile de Acción de Gracias de Marcy’s?

Con la retirada de CBS, el único canal oficial para transmitir el desfile de Acción de Gracias de Marcy’s será NBC y ofrecerá su cobertura habitual. “El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es una tradición muy querida que marca el comienzo de la temporada navideña para millones de espectadores en vivo y en todo el país”, comentó el productor ejecutivo del desfile, Will Coss, al medio antes mencionado.

El Desfile de Acción de Gracias de Marcy’s no será transmitido este año por CBS. Crédito: Jeenah Moon | AP

“Un equipo dedicado de artesanos y expertos en producción en Macy’s Studios trabaja todo el año para darle vida a esta experiencia. El 98.º Desfile de Macy’s de este año creará asombro con globos con personajes inolvidables, carrozas únicas y el entretenimiento de clase mundial que solo Macy’s puede ofrecer”, agregó el empresario.

En años anteriores, el desfile ha contado con presentaciones de A Beautiful Noise, Aladdin, Chicago, Moulin Rouge, Six y más. Este año, según la información suministrada, incluirá actuaciones de Death Becomes Her, Hell’s Kitchen y The Outsiders, así como de las icónicas Radio City Rockettes.

El desfile de este 2024 será el nonagésimo octavo y desde que se inauguró, en 1924, se ha cancelado solo tres veces (1942, 1943 y 1944) desde su creación. Este evento ha traído a millones de personas a postrarse en las calles neoyorquinas y más de 50 millones espectadores lo visualizan por medio de la televisión en todo el país.

¿Cuándo y a qué hora es el desfile de Acción de Gracias de Marcy’s?

La celebración inicia justo el jueves de Acción de Gracias, que este 2024 será este 28 de noviembre. El desfile comenzará oficialmente a las 8:30 a. m. y concluirá a las 12 p. m. Se podrá ver por la NBC y a través del streaming Peacock. La cadena televisiva emitirá una repetición a las 2:00 p. m. La festividad estará conducida por Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker de ‘The Today Show’.

¿Cuál es la ruta del desfile de Acción de Gracias?

La ruta oficial del desfile de Acción de Gracias de Marcy’s 2024 recorrerá 2,5 millas, desde West 77th Street y Central Park West hacia el sur hasta West 34th Street, justo al frente de la tienda anfitriona Macy’s Herald Square.

Desfile de Acción de Gracias de Marcy’s en la ciudad de Nueva York. Crédito: Shutterstock

Para las personas de Nueva York, o las que viajan a la ciudad para presenciar el desfile en vivo, la procesión comienza marchando por Central Park West hasta Columbus Circle, luego gira hacia Central Park South y continúa por la 6th avenida de las Américas. En la calle 34, el desfile hace su último giro hacia el oeste y termina en la 7th avenida.

