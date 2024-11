Giovanni Savarese asegura estar listo para dirigir a la Vinotinto: “Mi teléfono está disponible”

Campeón de la MLS con Portland Timbers en 2020, Giovanni Savarese asegura estar listo para dirigir a una Vinotinto que actualmente atraviesa horas bajas en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El entrenador de 53 años conversó en exclusiva con el Diario de Nueva York sobre que le depara el futuro futbolístico. Actualmente, está sin club y con muchas ganas de volver a sentir la adrenalina que genera sentarse en un banquillo.

Aunque está abierto a cualquier posibilidad y oferta, ya sea de la MLS o Europa, hay una meta que le roba el sueño y es entrenar a la selección de su país natal. Como ya ha dicho en reiteradas ocasiones: “es el trabajo que más le llenaría el corazón”.

Giovanni Savarese sueña con que lo llamen de la Federación Venezolana de Fútbol

Pocas veces se ve a un entrenador hablar con la emoción y pasión que desborda Savarese al mencionar a la selección venezolana. El DT no tuvo complejo en aceptar que su ilusión es despertar un día con la llamada de la FVF.

“Siempre he tenido la ilusión de algún día recibir la llamada de alguien en Venezuela y que me diga: ‘Te estamos llamando porque te vamos a ofrecer la selección de Venezuela’”, expresó.

“Ese día sería uno de los días más bonitos de mi vida. Lo que yo siento por mi país y por mi Vinotinto es algo que va mucho más allá de cualquier otra cosa”, agregó.

Savarese concluyó dejando abierto los canales de comunicación y poniéndose a la orden para tomar el timón de la Vinotinto. “Mi teléfono está disponible y abierto para ese sueño”.

“Es el trabajo que para mí sería aquel que siempre he soñado porque he sido parte de todos los procesos desde 1988 hasta 2001. Fui parte como jugador y después lo he seguido como amante del fútbol con el mismo sueño de todos los venezolanos de vernos en un Mundial”, confesó.

La Vinotinto podría cambiar de entrenador muy pronto

Solo cinco puntos de 24 disputados. Cinco empates y tres derrotas. Octavos en la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas. El panorama no pinta bien para Venezuela y los rumores de salida de Fernando Batista son cada vez más fuertes.

De acuerdo con el comentarista argentino de Directv Sports, Adrián Magnoli, el venezolano César Farías está siendo considerado para un segundo ciclo al frente del combinado nacional.

Méritos futbolísticos de Giovanni Savarese

Nacido el 14 de julio de 1971 en Caracas, Savarese comenzó su carrera profesional en 1986 con el Deportivo Italia de Venezuela. En 1990, se trasladó a los Estados Unidos para jugar en la Universidad de Long Island.

Ahí anotó 50 goles y se convirtió en uno de los máximos anotadores de la historia del equipo. Esto le valió para ser seleccionado por New York/New Jersey MetroStars en el Draft Inaugural de la MLS en 1996.

Savarese no solo fue el primer venezolano en jugar en la MLS, sino que se convirtió en leyenda del club por marcar el primer gol de su historia.

También jugó para equipos como el New England Revolution, Caracas FC, Deportivo Táchira, AC Perugia, AS Viterbese, San Jose Earthquakes, Swansea City, Millwall FC, Deportivo Italchacao, Sassari Torres y Long Island Rough Riders.

Tras retirarse como jugador en 2004, ocho años después se hizo entrenador. Con New York Cosmos estuvo hasta 2017 y consiguió tres títulos de la temporada regular de la NASL (2013, 2015 y 2016).

Asimismo, tres campeonatos de la NASL Soccer Bowl (2013, 2015 y 2016). En 2020 fue campeón de la MLS is Back con Portland Timbers.

