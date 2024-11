Niegan a Guiliani cambiar fecha de juicio para asistir a investidura de Trump en Washington

Al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, le negaron su petición de cambiar la fecha de un juicio para poder estar en Washington para celebrar la toma de posesión de Donald Trump.

El juez Lewis Liman le dijo al exabogado del magnate neoyorquino, quien se encuentra librando una batalla legar tras difamar a dos empleadas electorales en Georgia, que su “calendario social” no era una razón de peso para cambiar la fecha de su juicio.

Asimismo, Joseph M. Cammarata, abogado defensor de Giuliani, expresó al juez del distrito estadounidense que supervisa el caso en Manhattan, que su cliente es un asesor del presidente electo y que debería acudir a los eventos vinculados con su juramentación, que será el próximo 20 de enero de 2025.

La solicitud se produjo en medio de una acalorada audiencia en la que Giuliani pareció perder el control de sí mismo cuando se le preguntó por no proporcionar los documentos de un vehículo Mercedes Benz de 1980 como parte de pago por difamación de $148 millones de dólares.

Dirigiéndose a Cammarata, el juez Liman manifestó sus dudas de que su cliente no pudiera obtener el título de propiedad duplicado del automóvil.

De acuerdo a lo que se informa, Giuliani intervino y dijo lo siguiente: “La insinuación de que no he sido diligente al respecto es totalmente incorrecta”.

“La implicación que haces contra mí y toda implicación contra mí es errónea”, informó Newsweek.

Según AP News, el acusado siguió hablando mientras arremetía contra el juez: “No soy pobre. Todo lo que tengo está atado. No tengo un coche. No tengo una tarjeta de crédito. No tengo dinero en efectivo. No puedo acceder a las cuentas bancarias que realmente serían mías porque han puesto… órdenes de suspensión en, por ejemplo, mi cuenta de la Seguridad Social, algo que no tienen derecho a hacer”.

Por su parte, la dibujante del juzgado, Jane Rosenberg, indicó que “él era salvaje… Me siento mal por cualquiera que lo represente. Él da órdenes bruscamente a sus abogados o en el podio y, ya sabes, está interrumpiendo todo el tiempo”.

Masterful Jane Rosenberg courtroom sketch of today's Giuliani status conference. pic.twitter.com/06bqM6ajGm — JOSH RUSSELL (@jruss_jruss) November 26, 2024

Al exabogado de Trump se le ordenó pagar a Ruby Freeman y Wandrea Moss 11 millones de dólares en activos como pago inicial luego de que la corte decidiera que había promulgado teorías conspirativas sobre la manipulación de votos cuando el ahora presidente electo perdió las presidenciales en 2020 frente al actual mandatario demócrata, Joe Biden.

Los bienes a los que debe renunciar Giuliani incluye su Mercedes clásico y sus relojes de lujo, así como las lleves de su apartamento en la ciudad de Nueva York.

Además, una residencia en Florida y anillos de la Serie Mundial que están entre los bienes que el exalcalde trata de proteger de la confiscación, de acuerdo con la orden del juez Liman, que le exige entregar múltiples posesiones preciadas a las trabajadoras electorales.

A las afueras de la sala del tribunal, Giuliani acusó a Liman, quien fue nominado por el mismo Trump para el cargo, de ser un “demócrata de izquierda serio… tan de izquierda como se puede ser”.

