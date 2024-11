Revelan que Louis Van Gaal estuvo muy cerca de dirigir a México

Antes de que el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino asumiera las riendas de la selección de México en 2018 otro estratega estaba considerado para el puesto y que estuvo muy cerca de llegar al banquillo del Tri: el holandés Louis Van Gaal.

Según información revelada en el diario Récord por el periodista Alejandro Gómez, Van Gaal era la principal carta de los directivos mexicanos para asumir el ciclo mundialista hacia Qatar 2022 pero esto venía con una polémica cláusula que incluía no convocar al máximo goleador histórico, Javier “Chicharito” Hernández.

“La única condición que puso en este contexto fue ‘No quiero a Chicharito y si ustedes no quieren no voy’“, dijo presuntamente Van Gaal durante la entrevista con los delegados de la Federación Mexicana de Fútbol.

La negativa de Van Gaal de contar con Chicharito Hernández se debe a la etapa en la que dirigió al mexicano en el Manchester United, y en especial un hecho viral luego que el atacante fallara un penal y el dirigente se mostrara disconforme con la ocasión.

#Blooper #Fútbol Las caras de incredulidad de Van Gaal y Giggs ante la terrible falla en el penal de #Chicharito pic.twitter.com/KLzWOfHT9f — Copa Libertadores (@LibertadoresCup) August 27, 2015

Las informaciones también confirmaron que el encuentro se realizó completamente en español, un idioma que Van Gaal maneja a la perfección por su etapa en España al frente del FC Barcelona y que no iba a contar con impedimento para conversar con los dirigidos.

Sin embargo, se presume que aunque las condiciones eran favorables y estaba perfilado para asumir la selección al final el acuerdo no se dio por un tema personal que involucraba a la esposa del exjugador.

De hecho, fue ahí que Martino fue contactado y finalmente llegó a la dirección técnica de los norteamericanos que fracasaron estrepitosamente al partir del Mundial Qatar 2022 en primera ronda.

Esta no es primera vez que se habla del vínculo de Van Gaal y México. En 2020, durante una entrevista, declaró que aunque tenía todo listo y le atraía la oferta no pudo concretarse.

“(México) es un país que va bien conmigo, yo hablo el idioma, tienen mucho potencial. Tienen y tenían en aquel entonces un gran equipo. La oferta me gustaba, pero no se llegó a dar“, dijo en aquel momento para la televisora NOS.

