Carolina Sandoval recuerda a su padre en el Día de Acción de Gracias

Carolina Sandoval, presentadora de televisión, recordó este 28 de noviembre a su padre Oswaldo Santana, quien murió en el 2015.

En la publicación, la venezolana indicó: “Este fue el último Día De Acción De Gracias que pasamos juntos en el 2014 a pocos meses de ese 23 de febrero de 2015 cuando cerraste tus bellos ojos color verdad”.

Luego de esto, la co-conductora del programa Siéntese Quien Pueda, que transmite Univision, comentó: “Recuerdo que ese noviembre me dijiste que estabas feliz de verme los ojos , que te encantaba verme sonreír y que nunca me olvidara que la vida era corta como para perder el tiempo en cosas que no sume…mi padre, mi hombre favorito, sé que durante años en sueños me dejaste saber en nuestros encuentros muchas cosas que van apareciendo, por acá sabes que estamos bien y que tu apellido “Sandoval” nadie lo puede manchar”.

La Venenosa, como también es conocida, se que a mis hijas las amas tanto como yo y cuando un día nos volvamos a encontrar seguro nos reímos de nuevo de todo lo aprendido en este camino llamado “vida” . No fuiste perfecto , pero si el hombre más impecable con sus palabras y tan respetuoso que ni con el pétalo de una flor tocaste a una dama para mal. Padre hoy tu mirada está acá con nosotras y tu sonrisa en mi cara .

En la publicación, los usuarios no pudieron dejarle mensajes a la venezolana, ya que bloqueó la opción.

Su decisión llega debido a todo el revuelo que se ha generado porque anunció el proceso de divorcio de su esposo Nicky Hernández.

Debido a esta situación, ha decidido desactivar la opción para que la gente opine, ya que se encuentra en un momento mediático en su vida, en el que muchos están atentos a lo que está haciendo.