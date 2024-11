Los 3 errores comunes al pedir un ascenso en el trabajo

Todos los trabajadores aspiran a seguir escalando puestos en la empresa, pero solicitar un ascenso puede representar una de las negociaciones más intimidantes que enfrentamos en el entorno laboral. Sin embargo, aprender a abordar este proceso de manera efectiva es clave para conseguir el resultado deseado y no quedar en el camino, que puede generar frustraciones.

Por eso los expertos marcan tres errores comunes que comenten los trabajadores a la hora de buscar un ascenso, pero para que eso no te pase pon atención para que el ascenso que tanto buscas no se quede en el intento y sea toda una realidad.

De acuerdo a Horacio Falcão, profesor de INSEAD (The Business School for the World), experto en negociaciones, comparte consejos sobre cómo evitar errores comunes al negociar un ascenso y cómo mejorar nuestras habilidades como negociadores.

Explicó que muchas personas abordan las negociaciones con la mentalidad equivocada. En lugar de pensar que se tiene la solución correcta que se debe imponer a la otra parte, es más beneficioso aprender a ser un mejor negociador, lo que implica ser una mejor persona. Esto significa volverse más inteligente emocionalmente, ser más paciente, estar más preparado y tener empatía con los demás, de acuerdo a lo publicado en CNBC.

Los 3 errores al solicitar un ascenso

Moverse demasiado rápido

Uno de los errores más comunes es apresurarse a pedir un ascenso. “Mucha gente comete errores en las negociaciones porque van demasiado rápido. Una de las cosas que les digo a mis alumnos es que hay que ir paso a paso”, declaró.



El experto recomienda ir poco a poco y una de las maneras de hacerlo es tener una comunicación más cercana con el jefe, y expresar el interés por crecer dentro de la empresa. Así se puede conocer también más a la empresa.

De esa forma cuando llegue el momento de la evaluación no le sorprenda al supervisor la solicitud de ascenso. Además, de que ya conoce más tu trabajo por la cercanía laboral establecida.

No hacer preguntas

Durante una negociación, es fácil quedarse sin palabras, especialmente si no estamos completamente seguros de lo que se nos están ofreciendo. Sin embargo, el especialista recomienda no temer hacer preguntas. Algunas preguntas útiles que tengan una visión sobre las propuestas salariales, además, para obtener un conocimiento más profundo de la perspectiva del empleador.



En resumen, las preguntas no solo fomentan un diálogo más fluido, sino que también ayudan a obtener más información para tomar decisiones mejor fundamentadas.

Tener una idea demasiado cerrada del éxito

Finalmente, el experto advierte sobre la importancia de no tener una visión demasiado clara de lo que constituye el “éxito” en una negociación.

Las negociaciones son un proceso dinámico y, en lugar de verlas como una competencia de ganadores y perdedores, se deben considerar como una oportunidad para construir una realidad común. La habilidad clave aquí es saber escuchar y estar dispuesto a colaborar con la otra parte para encontrar una solución que beneficie a todos.

En resumen, para negociar un ascenso de manera efectiva es fundamental tener paciencia, ser empático y estar preparado para escuchar y adaptar nuestras expectativas. La clave está en establecer relaciones sólidas, hacer preguntas inteligentes y ser flexible con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien tanto al empleado como a la empresa.

