3 formas sencillas de conseguir un nuevo trabajo, según especialistas

En la actualidad, buscar trabajo de la manera tradicional se ha vuelto un poco tedioso en algunos sentidos, incluso, puede llegar a parecer miserable. Sin embargo, con la era de la inteligencia Artificial parece haberlo resuelto todo y los especialistas en la materia puede ayudarte a encontrar un buen empleo de forma sencilla.

Ante la incertidumbre de encontrar una manera que te pueda solucionar un poco la vida a la hora de buscar empleo, la coach profesional Shari Santoriello, señaló tres maneras para que tu búsqueda sea exitosa.

Con más de 25 años trabajando en el sector, manifestó en una entrevista para Business Insider que al momento que sus clientes la contactan para agilizar su búsqueda de empleo y hacer que el proceso sea más sencillo, ella idea un plan optimizado para atraer la mayor cantidad de miradas.

Los 3 sencillos pasos que da Shari Santoriello

Crea un buen currículum

De acuerdo a sus declaraciones, Santoriello alegó que tener un buen currículum a la mano es esencial. Esto se basa en tener un documento que enumera todos tus trabajos anteriores y logros, manteniéndolo actualizado, en lugar de hacer uno desde cero, por lo que puedes eliminar todo lo que no sea relevante para la descripción del puesto que desees.

“Cuando te hagas la pregunta: ¿qué dejas? ¿Qué eliminas? Resalta aquellas cosas que te distinguen de lo que pide la descripción del puesto”, comentó Santoriello a Business Insider. “Puede que tengas algo realmente interesante en tu historial, pero si no es relevante para este puesto, no querrás ocupar tu valioso espacio en tu currículum con algo que no será relevante para el gerente de contratación”, agregó.

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y ahora te puede incluso apoyar a conseguir empleo nuevo. Crédito: AP

Según la coach, cuando una persona solicita un empleo, tiene cinco segundos, aproximadamente, desde que un gerente de contratación revisa su cinta curricular. Ante ello, debe asegurarse de que puedan ver el impacto, el valor y la contribución que usted aporta al equipo en ese tiempo.

“Conservar palabras como aumento, disminución, generación de ingresos, éxito, eficiencia y optimización. Cualquiera de esas palabras del lenguaje de acción que permiten al lector ver inmediatamente que has hecho algo. Y colócalas al principio de la oración, no queremos que queden en el extremo derecho de la oración”, recalcó la especialista.

Aprenda el lenguaje de los gerentes de contratación de su industria

Shari Santoriello explica en su intervención que conocer el lenguaje en el que trabajan los gerentes de la industria donde deseas aplicar para un empleo, es ideal, ya que con esto podrías describir las habilidades transferibles en una nueva empresa.

“Cuando escribes tu currículum para la nueva industria, debes usar el lenguaje específico de la misma. Se trata de mostrarles, no de decirles, sino de mostrarles, que entiendes cómo se transfieren tus habilidades y usas ese lenguaje para respaldarlo”, indicó la coach.

Igualmente, indicó que es aquí donde la persona necesita de un coach profesional que pueda ayudarte con esto. Sin embargo, destacó que cuando se trata de describir el lenguaje de la industria elegida, es hora de “jugar con tu mejor amigo Google”.

“Y cuando digo jugar, me refiero a jugar, a divertirse. Sumérgete en los misterios, investiga, pasa el tiempo leyendo artículos en LinkedIn. Únete a grupos específicos sobre el lugar al que quieres ir, tanto digitales como presenciales, si eso es lo tuyo. Consulta las asociaciones comerciales. Hoy en día hay muchísima información disponible”, alegó Santoriello.

Mantenga su red en funcionamiento

Por último, La especialista aseguró que nunca es tarde para conectar con otras personas y crear una red de funcionamiento. De hecho, aseguró que no está mal acercarse a amigos y colegas del pasado, presentes o potenciales para concertar entrevistas informativas o almuerzos de networking.

“Nosotros, como seres humanos, las personas que trabajamos en el ámbito profesional, tendemos a no darnos cuenta del valor de construir conexiones todo el tiempo; ese no es un lugar en el que queremos estancarnos. Lo que queremos es construir nuestra base de conexiones con regularidad”, reafirmó Santoriello.

