Silvia Pinal: Esta sería la fortuna que habría dejado la actriz

Gracias a que Silvia Pinal fue una de las figuras más emblemáticas del cine, la televisión y el teatro mexicano durante más de siete décadas de carrera artística, todo parece indicar que la actriz habría logrado acumular una considerable fortuna.

Según las últimas estimaciones de la revista TVNotas, la fortuna de Silvia Pinal sería de aproximadamente $50 millones de dólares, una cifra que es el resultado de su arduo trabajo en la industria del entretenimiento, sus inversiones inteligentes y diferentes negocios.

Más allá de su éxito artístico, la fortuna de Silvia Pinal creció a través de una serie de inversiones y proyectos fuera del ámbito de la actuación. La actriz supo aprovechar su fama para emprender diversos negocios. Entre ellos, destacan propiedades inmobiliarias, una de ellas, el Teatro Silvia Pinal, ubicado en la colonia Juárez de la CDMX, su mansión en el Pedregal, la producción de obras teatrales y su participación en algunas inversiones comerciales que, con el tiempo, le generaron rendimientos sustanciales.

Además, desde hace más de 10 años, incursionó en el sector inmobiliario a través de una red de 20 estacionamientos públicos en la Ciudad de México, lo que representa un ingreso significativamente a su riqueza.

También, entre las piezas de su colección de obras de arte, se encuentra un retrato pintado por el famoso artista Diego Rivera, el cual no solo tiene un valor artístico considerable, sino que también genera ingresos mensuales a través de un contrato con el Museo Dolores Olmedo donde se exhibe.

Cabe mencionar que en días pasados, Sylvia Pasquel, hija mayor de Pinal, reaccionó visiblemente molesta cuando fue cuestionada por la prensa sobre el testamento y el destino de la herencia. La actriz dejó claro que no le interesa la fortuna de su madre y que nunca dependió económicamente de ella.

“Llevo toda mi vida trabajando, no necesito del testamento de mi mamá, no necesito un peso. Tengo 74 años y toda mi vida me he mantenido sola”, aseguró.

Silvia Pinal falleció este jueves 28 de noviembre a los 93 años.

