Marco Verde revela los planes que tiene para su carrera

El boxeador mexicano y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde, aseguró que todavía sigue analizando la importante decisión de elegir entre el boxeo amateur y el profesional para lo que serán los próximos años de su carrera; a pesar de esto también sorprendió con la posibilidad de poder estar en ambos al mismo tiempo.

Estas declaraciones las realizó Marco Verde durante una entrevista a diversos medios de comunicación en las que se mostró esperanzado de poder participar en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, aunque todo este futuro dependerá de las decisiones que tome el Comité Olímpico Internacional (COI) con respecto a descartar este deporte de su organización.

“Sí, es algo que se puede. Obviamente lo he visto en muchos países con muchos peleadores, me dicen que lo intente y es lo que voy a pensar si me quedo en los dos, solo uno o me quedo en amateur. Pero estoy esperando a ver qué pasa con el boxeo en los Juegos Olímpicos”, expresó el peleador azteca.

Justamente será durante el mes de marzo de 2025 cuando se realizará la Asamblea del COI para tomar así la decisión final sobre la participación del boxeo dentro de Los Ángeles 2028 o si definitivamente quedará fuera de cartelera; es importante resaltar que Verde ha recibido grandes propuestas para dar el salto al deporte profesional luego de su medalla de plata y de ganar el Premio Nacional de Deportes en México.

“Exacto, estoy esperando a ver qué es lo que pasa, porque yo me pregunto qué va a pasar, qué va a pasar y no se sabe nada. Hasta el otro año vamos a ver, mientras voy a esperar y a seguirme preparando”, agregó Verde en sus declaraciones.

Vida profesional

Para finalizar, Marco Verde habló sobre la posible fecha de su debut en el boxeo profesional y el rival que le tocaría enfrentar; sostuvo que a finales de este 2024 conocerá todos los detalles al respecto.

“Va bien, va bien (su posible debut profesional), creo que en diciembre se sabe cuándo peleo. Así que puede que ya el próximo año. Los primeros tres meses se va a saber y si no ya veremos. También estoy esperando lo de Los Ángeles”, resaltó.

“Si cambia drásticamente todo, ya me tocó estar en una pelea (en Aguascalientes) y sí sentí ese cambio. Pero si siento que tengo para el profesional”, concluyó el mexicano.

