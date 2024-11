Mascota del Atlético Mineiro fue retenida por la policía de Buenos Aires

Un hecho insólito ocurrió en la previa de la final de la Copa Libertadores. Esto luego de que la policía Argentina intentara detener a polémica mascota del Atlético Mineiro.

El Galo Doido, nombre con el que se conoce al corpóreo, llegó a Buenos Aires y de inmediato tuvo problemas con la seguridad de la capital trasandina.

A solo horas de que se dispute el duelo entre Atlético Mineiro vs Botafogo, la mascota del elenco brasileño fue retenido por la Policía de la Ciudad, tras un confuso incidente que incluyó una discusión con un efectivo de seguridad en la vía pública.

Luego de unos minutos y un gran susto, el popular hincha pudo seguir su paseo por Buenos Aires, acompañado de otro puñado de fanáticos que “hicieron la hora” recorriendo los barrios trasandinos cercanos al Estadio Más Monumental. Mira aquí el insólito video.

Sin ir más lejos, el Galo Doido es famoso por sus polémicas, ente las que se cuenta perseguir a un jugador de Cruzeiro en una celebración de un gol en marzo de 2022 y otros incidentes con la policía brasileña que lo han mantenido en un calabozo en más de una ocasión.

Insólita sanción a la mascota del Atlético Mineiro

El Galo Doido fue suspendido por una “corrida intimidatoria” a los jugadores del Cruzeiro.

Esto ocurrió en el último juego disputado entre ambos equipos y tras el tanto marcado por Vitor Roque a los 25 minutos del complemento. En ese instante en el que el futbolista de 17 años se prestaba a celebrar junto con sus compañeros, el Galo Doido se les puso en frente y provocó a los rivales, quienes no reaccionaron y evitaron que la situación pasara a mayores.

Finalmente, el equipo comandado por el argentino Antonio Mohamed dio vuelta el marcador y ganó sobre la hora 2 a 1, en el encuentro disputado el último domingo por la jornada 9 correspondiente al campeonato estadual de Minas Gerais. Ambos son líderes del certamen con 19 puntos, junto con Athletic Club que tiene un partido más. Vale recordar que Cruzeiro actualmente milita en la segunda división de Brasil y Atlético Mineiro vive una realidad muy diferente, ya que es el actual campeón nacional de este país.

Sin embargo, la mascota no se salvó ya que la Federación de Mina Gerais la sancionó con una fecha con el fin de “adoptar medidas pedagógicas para frenar prácticas similares”, según indicaron en el comunicado. De esta manera, el Galo Doido no podrá decir presente en el próximo cotejo como local ante el Caldense por el Estadual. No es la primera vez que Galo Doido queda involucrado en una polémica, ya que en febrero de 2020 fue muy repudiado por un gesto machista hacia una futbolista del equipo. La mascota hizo gestos indebidos en la presentación de su nueva incorporación Diego Tardelli.

