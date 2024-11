Esposo de Carolina Sandoval dice que sus problemas matrimoniales se deben a que ella gasta más de lo que debe

La separación de Carolina Sandoval y Nick Hernández se ha convertido en la conversación mediática por excelencia. Muchos son los que ya están tomando partido. Unos están del lado de “La Venenosa”, quien admite que ella nunca buscó que se creara todo un circo de todo esto y que por esta razón se estaba buscando que el divorcio se planteara en lo privado.

La venezolana afirma que ella no es la responsable del circo mediático que se ha creado a su alrededor y dejó entrever que mucha de la información previa que aparecía de ella en el pasado vienen de filtraciones a la presa, y da a entender que éstas posiblemente corrían por cuenta de su ahora ex esposo.

Ante estos explosivos señalamientos por parte de Sandoval, Nick Hernández no se quedó callado y compartió un video en donde afirma que los problemas matrimoniales entre ellos se deben a los excesos económicos innecesarios en los que incurre Carolina, y no sólo se refiere a ropa, accesorios y demás, sino también a vehículos de lujo que no necesitan, hasta la remodelación de una casa que no necesitaba mayores arreglos.

Yo la amo y la quiero mucho, pero las finanzas ahogan esta relación porque tú no puedes demostrar cosa que tú no eres, tú no puedes demostrar que tú eres millonaria", Nick Hernández, – contador.

Hernández asegura que él intentó que ella bajara considerablemente esta forma de vida de viajes y compras de lujo, pero nunca logró que “La Venenosa” tomara conciencia.

Ahora el público tiene mucha información, más lo que previamente Chisme No Like había desvelado de ahí que ahora muchos sean los que le creen a Hernández y no a Sandoval. Porque son muchos los años en los que varios han señalado a Carolina por querer llevar una vida por encima de sus posibilidades.

Se le ocurre alquilar un apartamento en Madrid de 2,500 euros mensuales que permanece vacío durante 8 meses del año y solamente sirve para guardar abrigos de invierno. Esas son las decisiones que hace mi esposa que después dice que son fallas mías", Nick Hernández, – ex de Carolina Sandoval.

Ahora también, hay quienes creen que por esto regresó a la televisión, porque económicamente ya no podía sostenerse sólo con lo que facturaba en redes sociales. Porque según Nick, ésta se gasta casi que todo lo que entra en las arcas en lugar de entender que mucho de ello se debe además de ahorrar invertir.

Las declaraciones de Hernández suenan tan convincentes porque van muy acorde a los cambios drásticos que se han realizado en las redes sociales, por las cuales muchos creadores de contenido han tenido que cambiar sus formas de ingresos, diversificando cada uno de sus negocios con tal de no perder.

La mejor etapa del negocio fue en la pandemia, luego pasó la pandemia y el mercado de las fajas se mantuvo, luego Facebook hizo un famoso cambio en el algoritmo en donde los ingresos que venían por esa fuente cayeron considerablemente", Nick Hernádez, – ex de Carolina Sandoval.

