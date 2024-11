Jorge Bernal dio contundente consejo a Carolina Sandoval en medio de su divorcio

El conductor del programa ‘Siéntese Quién Pueda’, Jorge Bernal, le envió un contundente mensaje a su compañera del programa Carolina Sandoval quien se encuentra en medio de la controversia tras conocerse la solicitud de divorcio que su aún esposo Nick Hernández le hizo tras casi 10 años de matrimonio.

La presentadora ofreció una entrevista a sus compañeros del programa desde Madrid para dar su versión de la situación que está viviendo en su vida personal. Durante los últimos días las versiones de Nick Hernández y Carolina Sandoval se han contradicho entre sí. Ante la posibilidad de entrar a un terreno conflictivo, Jorge Bernal le hizo una recomendación a su compañera de equipo.

Bernal aseguró que en los procesos de divorcios las partes involucradas “sacan las garras” para saber quién es más fuerte y además comienzan los señalamientos y reparticiones de culpas. Ante esto el conductor aseguró que es necesario recordar que en medio de esa furia los hijos son los que realmente salen lastimados. Nick Hernández y Carolina Sandoval tienen una hija en común.

“Entiendo de que a lo mejor piensan ustedes que están en una guerra para ver quién gana, para ver quién sale por encima del otro, recuerden que hay una persona, en este caso la niña que tienen ustedes, que es la que va a recibir los golpes más duros entre lo que sucede de aquí en adelante”, dijo el conductor de ‘Siéntese quién Pueda’.

Jorge Bernal les pidió a ambos recordar el amor que los unió y terminar la separación de la mejor manera posible. “Existió un amor, existió una unión, existió lo que existió que los puso juntos, recuerden esos momentos y terminen este ciclo de la mejor manera posible”, dijo el conductor.

Las palabras de Jorge Bernal nacen desde la experiencia ya que es hijo de padres divorciados, algo que le ha afectado emocionalmente incluso en su vida de adulto. “Y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón y espero que nadie tenga que pasar por lo que ustedes están pasando porque yo sé, mis padres están divorciados y lo que yo viví como hijo de ellos todavía estoy marcado teniendo 49 años. Es difícil. Piensen en ella ustedes dos que son adultos hechos y derechos”.

Mientras Jorge Bernal hablaba Carolina Sandoval negaba con la cabeza algunas de las afirmaciones de su compañero. Luego de que Bernal terminó de aconsejarla, la venezolana aclaró que en medio de esta situación ella no está en guerra con su todavía esposo.

“En una separación nadie gana. Yo no tengo aquí nada que ganar, lo que pido es respeto”, dijo. Además, la conductora responsabilizó a Nick Hernández sobre lo que pueda ocurrirle a su mamá de 78 años, pero no ahondó en detalles sobre este tema. Con respecto a la custodia de la hija que tienen en común, Carolina Sandoval dejó en claro que ella no se va a negar a que Hernández vea a su hija e incluso mencionó que no haría lo que hizo la actriz Marjorie de Sousa, quien tras su separación de Julián Gil no le ha permitido ver a su hijo.

“Yo no voy a ser Marjorie de Sousa, yo no voy a prohibir que vea a la niña, yo no voy a hacer esa ridiculez, eso se los adelanto”, aseveró Sandoval, dando por finalizado el tema y prometiendo a sus compañeros que la próxima semana cuando vuelva al programa, hablará más al respecto.

